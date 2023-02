Calcio. Coppa Italia Eccellenza: la webcronaca di Alba-Imperia (0-0)

ALBA - IMPERIA 0-0

20' Bourkaa in area tenta il tiro di sinistro, ribattuto a pochi metri da Bergonzi

19' il primo giallo è per Peirano

16' mancino al volo ambizioso per Saviozzi, il rimbalzo del pallone era però troppo invitante per non tentare la battuta a rete...

9' intervento rischioso su Campell in area di rigore, la difesa di casa riesce comunque a sbrogliare

6' poco da raccontare in questi primi minuti, fase di studio prolungata tra le due squadre

1' si parte!

PRIMO TEMPO

ALBA: Bergonzi, Coppola, Nastasa, D'Ippolito, Dieye, Guienne, Delpiano, Peirano, Cornero, Shtefni, Barrenchea.A disposizione: Costamagna, Arkaxhiu, Cena, Manissero, Della Valle, Bacco, Erbini, Nania, CicconeAllenatore: Telesca

IMPERIA: Bova, Ravoncoli, Bourkaa, Sancinito, Gudia, Taddei, Virga, Giglio, Jebbar, Campelli, Saviozzi.A disposizione: Cella, Plando, Gandolfo, Lanteri, Fatnassi, Moro, Ardissone, Minasso, Cassata.Allenatore: Solari

Arbitro: Masi di Pontedera

Assistenti: Raimo di Empoli e Jordan di Firenze