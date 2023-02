Volley A2/F: il Puma si ferma sul più bello! La Lpm Bam Mondovì viene superata in casa dalla Itas Trentino per 1-3

Si ferma a 7 la scia di vittorie consecutive della Lpm Bam Mondovì, che al PalaManera è stata superata dall'Itas Trentino con il punteggio di 1-3. Per le ragazze di Saja, invece, le vittorie consecutive salgono a dieci. In campo spettacolo ed emozioni, con entrambe le squadre brave a dare vita a un match avvincente e deciso dai particolari.

Le Itas si è confermata una corazzata, con una difesa solidissima e difficile da perforare. Le Pumine hanno commesso troppi errori al servizio, ma per il resto hanno disputato un ottima gara e probabilmente avrebbe meritato di uscire dal campo con un punto. Nella Lpm da segnalare la grande prova di Clara Decortes, autrice di 29 punti.

PRIMO SET: Alessia Populini porta a casa il primo punto del match. Le prime battute scorrono via sul filo dell'equilibrio, confermato anche dal punteggio di 5-5. Il primo break è a favore del Trentino, avanti 5-7. Dopo l'ace di Asia Bonelli la formazione ospite vola sul 7-11 e coach Solforati chiama il primo time-out. La Lpm recupera due lunghezze, 11-13. Le Pumine ci sono e cercano di sfruttare i pochi errori concessi dalle avversarie. Ace di Denise Meli e sul 17-20 la panchina monregalese si gioca il secondo time-out a disposizione. La Itas accelera nel finale portandosi sul 20-24. Alla prima occasione arriva il punto che chiude il primo set sul 20-25.

SECONDO SET: la Itas riparte di slancio e dopo l'ace di Chiara Mason va a condurre 1-3. Rispondono le Pumine. Ace anche per Chiara Ripalbelli e parità ristabilita. Fast vincente di Valeria Pizzolato e nuova parità sul 6-6. Break per le Pumine, che vanno a condurre 9-7. Stafano Saja preferisce correre ai ripari chiamando il time-out. Al rientro in campo la Itas ritrova prontamente la parità. Il Puma rimette il muso davanti, 12-10. Clara Decortes mette a segno il punto del 17-14. Il muro del Trentino diventa solido e sul 17-16 coach Solforati chiama il time-out. Poco dopo la Itas ritrova la parità sul 18-18. Le padrone di casa vanno a condurre 21-19 e coach Saja chiama il suo secondo time-out. La mossa è quella giusta, visto che la Itas ritrova subito la parità. Per il Trentino arriva anche il punto del 22-23. Time-out chiesto da Solforati. Per la Lpm arriva un set-point sul 24-23. Al servizio va Alessia Populini, che piazza un ace per il 25-23.

TERZO SET: grande equilibrio in avvio e punteggio di 5-5. Le due squadre continuano a lottare punto a punto. Ace di Decortes e Pumine sull'11-9. Ancora squadra in parità sul 14-14. Break per le ragazze di Saja e sul 15-17 coach Solforati chiama il time-out. La Itas avanza sul 18-21. Nuovo time-out per Solforati sul 18-22. Al rientro in campo le Pumine accorciano le distanze e sul 20-22 questa volta è Stefano Saja a chiamare il time-out. La scena si ripete poco dopo sul 22-23. Al rientro in campo arriva l'ace di Beatrice Giroldi con la complicità del nastro. Set-point per le ospiti sul 23-24. Clara Decortes ristabilisce la parità. Si prosegue ai vantaggi. Alla fine la Itas trova il muro vincente che chiude il set sul 25-27.

QUARTO SET: Itas avanti 1-3. Pronta risposta delle Pumine, che rimettono in equilibrio il punteggio. La Lpm piazza un break e va a condurre 6-4. Parità sul 7-7. Ancora equilibrio sul 10-10. Break per le padrone di casa e sul 14-12 coach Saja chiama il time-out. Trentino accorcia le distanze. Nuova accelerata delle Pumine, avanti 19-15. Time-out per coach Saja. Al rientro in campo arriva l'ace per Clara Decortes. La Itas risponde recuperando due lunghezze. Sul 20-17 coach Solforati ferma il gioco e chiama il time-out. Il vantaggio monregalese si assottiglia ancora, 21-20. Grandissimo equilibrio in campo. Squadre sul 22-22. Time-out per Solforati sul 22-23. Per il Trentino arrivano due match-point. Al secondo tentativo arriva l'errore al servizio di Beatrice Giroldi per il definitivo 23-25.