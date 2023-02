Volley femminile A1. Cuneo cade contro Firenze, Signorile: "Ci sono dei momenti in cui smettiamo di giocare"

Cuneo Granda S.Bernardo sconfitta in rimonta, dopo il tie break, da Il Bisonte Firenze nella sfida di campionato giocata martedì sera al palazzetto.

Gatte ancora a secco di vittorie nel 2023 ed al settimo ko consecutivo compresa la Coppa Italia.

Nel pomeriggio di giovedì 23 la squadra tornerà in palestra per preparare la prima di due delicate trasferte, quella di domenica 26 a Macerata (ore 17:00).

Il commento post match di Noemi Signorile: "Ci sono dei momenti in cui smettiamo di giocare: forse è paura di vincere, ma dobbiamo lavorare su questo aspetto per far sì che non succeda più. Questa sera ci sono sicuramente tante cose positive, ma anche una grossa arrabbiatura per la sconfitta. Vincere aiuta a vincere, e noi non siamo abituate a farlo. Dobbiamo lavorare molto sulla continuità».