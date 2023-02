Volley A2/F: la Lpm Bam Mondovì questa sera (19,30) riceve al PalaManera la corazzata Itas Trentino

Dopo appena tre giorni dalla sfida di campionato vinta contro l’Hermaea Olbia, la Lpm Bam Mondovì, questa sera alle ore 19,30, torna in campo per affrontare al PalaManera la corazzata dell’Itas Trentino di Stefano Saja. Per le Pumine si tratta di un avversario tra i più forti e temibili del campionato di serie A2.

Una sfida da brividi, che rappresenta un sorta di esame di maturità per tutte e due le formazioni, entrambi reduci da una serie di ottime prestazioni. L’Itas in campionato non lascia punti per strada dalla trasferta di Lecco (3-2) dell’11 dicembre scorso. Da quella lontana trasferta per Parlangeli e compagne sono giunte 9 vittorie consecutive da 3 punti, per un ruolino di marcia da prima della classe.

Di certo positivo anche il cammino della Lpm, che domenica ha raggiunto quota 7 vittorie consecutive. L’unica certezza, dunque, è che una delle due squadre questa sera dovrà interrompere a malincuore la propria serie positiva. In palio ci sono punti fondamentali in chiave Pool Promozione e lo spettacolo sembra assicurato. Coach Solforati domenica ha lasciato a riposo la schiacciatrice Alessia Populini, che dunque potrebbe tornare in campo proprio questa sera.

Quanto alla regia sembra scontato l’impiego dal primo minuto di Beatrice Giroldi, con la brasiliana Ana Tiemi Takagui pronta a mettere a disposizione i suoi centimetri per elevare all’occorrenza il muro monregalese. Sulla squadra di Saja c’è poco da aggiungere. Parliamo di una squadra solida ed esperta in tutti i reparti e che può legittimamente ambire al salto di categoria. All’andata la Itas liquidò le pumine con un perentorio 3-0, che pose fine a un periodo di risultati poco esaltanti.

Arbitri designati per questo delicatissimo incontro sono i sig.ri Antonio Licchelli e Matteo Selmi. Come di consueto il match sarà visibile in diretta streaming sul canale Youtube di Volleyball World. Al PalaManera il fischio d’inizio è fissato per questa sera alle 19,30.