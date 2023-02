A Dronero l’Istituto Alberghiero introduce la carriera alias per gli studenti transgender

La consapevolezza del valore che ha scegliere di essere umani, nel capire che la libertà di ciascuno finisce dove inizia la libertà dell’altro. Il rispetto come dovere, oltre che diritto.

In seguito ad alcune richieste specifiche, presso l’ Istituto Alberghiero di Dronero è stata introdotta un’importante novità: la carriera alias.

La decisione è stata presa nel corso dell’ultimo Consiglio d’Istituto di metà febbraio. Presso l’istituto superiore sarà ora possibile, per gli studenti transgender che hanno intrapreso il percorso di transizione psicologico e medico, essere chiamati con il nome scelto da loro, quello che di fatto, una volta completato l’iter di transizione, sostituirà a tutti gli effetti ed in tutti i documenti il nome assegnato alla nascita. Così, nell’essere chiamati da docenti e compagni, all’interno dei quadri dei voti, nel libretto e nel registro elettronico esso sostituirà quello anagrafico.

“È una decisione di affettuoso riguardo e sostegno” - commenta la dirigente scolastica, la professoressa Patrizia Venditti - “Ognuno di noi ha il diritto, naturalmente nel rispetto degli altri, di essere ciò che si sente di essere. Il processo di transizione, oltre ad essere un qualcosa che richiede tempo, è una decisione molto delicata ed intima. Un nome, il nostro nome, non soltanto ci identifica, ma ci risuona nel profondo. Di questo non possiamo non tenerne conto, dando la possibilità a questi ragazzi di esprimere loro stessi.”

Una novità, quella della carriera alias, che dimostra da parte dell’Istituto Alberghiero di Dronero una grande ed ammirevole attenzione verso i suoi studenti. Educare, del resto, significa proprio questo: attraverso nozioni ma anche esempio permettere a ciascuno la vera crescita.