A Dronero l’ultimo saluto a Roberto Simondi, ex socio delle Falci ed amministratore delegato della Sild

Sono in tanti a Dronero a ricordare il signor Roberto Simondi. Di anni 80, è stato socio con la famiglia della storica azienda Falci, nonché socio e amministratore delegato nella Sild. Un uomo metodico e preciso, che ha sempre svolto il suo lavoro con passione e dedizione.



Di lui la gentilezza nei modi ed il sorriso, quel fermarsi a chiacchierare con le persone durante le sue passeggiate mattutine e pomeridiane lungo il viale. Vedovo da 20 anni della sua amata moglie Anna, per lui la famiglia era l’essenza del suo vivere, insegnando a sua figlia ad inseguire i propri sogni, a non temere a partire, sapendo sempre di poter avere un punto di riferimento su cui poter contare.



Resterà per sempre nel cuore di Angela, sua figlia. E resterà nel cuore del fratello Carlo con Silvia, dei nipoti Annalisa con Valter, Federica, Roberto con Walquiria, Pietro, Michele, Enrico e dei parenti tutti.



Con partenza dall’ospedale Carle di Confreria, il funerale del signor Roberto Simondi avrà luogo questo pomeriggio, giovedì 23 febbraio, alle ore 16 nella chiesa parrocchiale di Dronero.



I familiari chiedono no fiori ma opere di bene e anticipatamente ringraziano quanti si uniranno al loro dolore.