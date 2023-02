Alba, proseguono gli incontri nei quartieri sulla differenziata: il calendario degli appuntamenti

Successo in termini di presenze per gli incontri sulla raccolta differenziata nei quartieri di Alba, iniziati il 23 gennaio scorso da Scaparoni.



Gli incontri con consigli sul corretto conferimento dei rifiuti dopo l’introduzione del sacco codificato dedicato all’immondizia indifferenziata proseguono negli altri quartieri cittadini, alle ore 21 fino all’ultimo appuntamento nel quartiere Gallo, mercoledì 5 aprile.



Le serate condotte dall’assessore all’Ambiente Lorenzo Barbero continuano secondo il seguente calendario:



• mercoledì 1° marzo – ore 21.00 nella Casa del Volontariato di Corso Europa per il Quartiere Piave;

• lunedì 6 marzo – ore 21.00 nel Centro Anziani di via Rio Misureto per il Quartiere Moretta Due;

• lunedì 13 marzo – ore 21.00 nel Centro Sportivo “Renzo Saglietti” in via Cesare Delpiano per il Quartiere Mussotto;

• lunedì 20 marzo – ore 21.00 nel Centro incontri di viale Masera per il Quartiere Masera;

• lunedì 27 marzo – ore 21.00 nel salone dell’Oratorio per il Quartiere San Cassiano;

• lunedì 3 aprile – ore 21.00 in sala “Vittorio Riolfo” per il Quartiere Centro Storico;

• mercoledì 5 aprile – ore 21.00 nel salone polifunzionale in piazza IV Novembre 2, a Grinzane Cavour, per il Quartiere Gallo.



Spiega l’assessore all’Ambiente Lorenzo Barbero: «Abbiamo voluto ed organizzato questo confronto con i cittadini nei vari quartieri per un coinvolgimento più diretto sul tema rifiuti, per capire quali sono le criticità e per chiarire alcuni aspetti, in particolare sulla raccolta indifferenziata, dopo l’introduzione del sacchetto codificato. Il tutto al fine di migliorare il servizio ed i numeri sulla raccolta differenziata. I dati sono decisamente buoni, ma possiamo migliorare ancora».