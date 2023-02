Bra: ad aprile il via ai lavori di riqualificazione di via Vittorio Emanuele. Cantieri previsti sino a settembre

Nel mese di aprile prenderanno il via i lavori di riqualificazione del secondo tratto di via Vittorio Emanuele II. Dopo l’importante intervento fatto negli anni scorsi sulla prima parte della strada, adesso toccherà al tratto compreso tra via Rambaudi e l’innesto di via Marconi beneficiare di un profondo restilyng.

Il progetto, dal costo complessivo di 912 mila euro, di cui 600 mila finanziati da fondi PNRR e il rimanente da risorse comunali, è stato condiviso nei giorni scorsi con i rappresentanti dell’Ascom, del Comitati dei quartieri Centro e Centro storico e con i commercianti della zona interessata dai lavori.

L’intervento è stato articolato in due tranche – la prima compresa tra via Rambaudi e via Verdi, la seconda da via Verdi all’intersezione con via Marconi, a loro volta suddivise in due tronconi ciascuna – per agevolare le operazioni e consentire l’elaborazione di una viabilità alternativa mano a mano che i lavori proseguono. In particolare, il primo tratto dovrebbe essere realizzato nel periodo compreso tra la seconda settimana di aprile e la seconda settimana di giugno.

Proprio a inizio giugno prenderà invece avvio l’intervento per la tranche da via Verdi a via Marconi. La conclusione definitiva dei lavori, appaltati alla ICFA di Beinasco, è prevista per i primi giorni di settembre.

È previsto il completo rifacimento della pavimentazione stradale con nuovi marciapiedi in pietra di Luserna affiancati a porzioni stradali in porfido ad individuazione delle aree destinate a parcheggio, mentre il nastro stradale veicolare verrà realizzato in asfalto. Faranno eccezione il tratto tra via Rambaudi e via Verdi dove, per ragioni di ampiezza ridotta della carreggiata la pavimentazione sarà totalmente in porfido, e l’area antistante il sagrato della chiesa di San Giovanni in cui, analogamente a quanto fatto dinnanzi alla chiesa di Sant’Antonino, verrà posata una pavimentazione in lastricato per conferire un maggiore risalto ai beni monumentali della città.

Durante i mesi di lavoro verrà realizzata nella zona perimetrale di piazza Giolitti un’area di deposito, stoccaggio e lavorazione dei materiali a servizio del cantiere, in modo tale da ridurre al massimo i disagi causati al commercio della zona e ai residenti.

“Questo grande intervento”, commenta il sindaco Gianni Fogliato, “ci consentirà di riqualificare una parte importante della città e di creare un percorso esteticamente gradevole e uniforme lungo tutta via Vittorio Emanuele, con importanti ricadute sul commercio”.

“Siamo consapevoli”, aggiungono gli assessori ai lavori pubblici Luciano Messa e al commercio Biagio Conterno, “che i lavori causeranno qualche disagio alla popolazione e agli esercizi commerciali posizionati lungo la via, ma una volta portato a termine il progetto tutti potranno beneficiare di un nuovo ‘salotto buono’ di Bra”.