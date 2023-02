Bra, il semaforo antismog ritorna arancione. Limiti ai Diesel sino all'Euro 5

Dopo la pausa di inizio settimana, a partire da oggi, giovedì 23 febbraio, e fino almeno a tutto venerdì 24 febbraio 2023, è nuovamente scattato per il territorio braidese il semaforo antismog arancione.

Lo ha stabilito l’Agenzia regionale per l’ambiente del Piemonte dopo le ultime verifiche dei livelli di PM10 nell’atmosfera.

Nuovi controlli verranno effettuati il 24 febbraio.

Tornano quindi in vigore le limitazioni previste dall’accordo delle regioni del bacino padano a cominciare dal blocco dei veicoli diesel fino alla categoria euro 5 dalle 8.30 alle 18.30.

L’elenco completo delle misure adottate in corrispondenza dei diversi livelli di allerta, le deroghe e le strade non coinvolte dalle limitazioni sono indicate sul sito internet del Comune di Bra, nella pagina dedicata alle “Limitazioni antismog”.