Concessioni cimiteriali scadute: ultimi giorni per provvedere

Come annunciato lo scorso mese di novembre, a partire dal 1 aprile 2023 si procederà con l’estumulazione o l’esumazione dei loculi, ossari e tombini presenti nei cimiteri di Bra che siano scaduti nel corso del 2022, per i quali gli eredi o gli interessati non abbiano disposto diversamente entro il termine del 16 dicembre scorso. Le salme verranno interrate, cremate o collocate nell’ossario generale.

Tuttavia, chi fosse ancora intenzionato a provvedere a proprio carico della sistemazione delle salme, può rivolgersi entro e non oltre il 24 marzo all’ufficio di Stato civile del Comune di Bra, scrivendo all’indirizzo e-mail: anagrafe@comune.bra.cn.it. Chi fosse impossibilitato ad accedere al servizio tramite posta elettronica, potrà concordare un appuntamento chiamando il numero 0172-438242 dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,45 e il giovedì dalle 8,45 alle 16. In caso contrario, verranno avviate d’ufficio le procedure per le estumulazioni/esumazioni.

Maggiori informazioni sul sito internet del Comune nella pagina dedicata al Cimitero.