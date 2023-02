Cuneo: al Rondò dei Talenti protagonista la montagna del futuro

Tutto pronto negli spazi di Plin Education al primo piano del nuovo Rondò dei Talenti di Cuneo (via Luigi Gallo 1) per l’incontro “Montagna 2.0. Conoscere l’oggi per pianificare il domani”, previsto per sabato 25 febbraio alle ore 10.30.



Un viaggio nella montagna del futuro attraverso gli occhi dei ricercatori e i dati sperimentali, provando ad immaginare lo sviluppo delle Terre Alte in termini formativi, turistici e tecnologici. Diversi i relatori che prenderanno parte alla tavola rotonda (Bruno Migliorati presidente CAI Piemonte, Paolo Crosa Lenz scrittore e vicepresidente CAI Piemonte, Guido Nigrelli ricercatore CNR-IRPI, Andrea Gramazio CEO e Founder di lab3841, Marco Lombardi direttore CFP Cebano-Monregalese e Daniela Salvestrin direttrice ATL del Cuneese) per un momento di analisi, racconto e confronto.



Ingresso libero con posti limitati, prenotazione consigliata su Eventbrite o via mail a info@plineducation.it.