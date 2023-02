Cuneo, 7.600 ore di servizio nel 2022 per i volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile

Sono state circa 7.600 le ore complessive di servizio che i volontari del Gruppo comunale del Comune di Cuneo hanno svolto nel corso dell’anno da poco concluso, che li ha visti impegnati in attività di varia natura, che vanno dal presidio alla manutenzione e il monitoraggio del territorio

È stato un 2022 che, con grande sollievo, ha visto l’attività dei volontari tornare al ritmo pre-pandemia, senza più il massiccio impegno legato alla gestione dell’emergenza sanitaria, come purtroppo era stato per i due anni precedenti.

Con la ripresa di molte delle manifestazioni che la pandemia aveva interrotto, il Gruppo comunale è tornato a essere coinvolto in molte delle attività pubbliche ed eventi di particolare rilevanza in città, con preziose funzioni di supporto. Sono state oltre 2.600 le ore dedicate a questo tipo di mansione, in occasioni quali il Raduno nazionale dei Bersaglieri, il Giro d’Italia, la Coppa Europa di Triathlon Giovanile, Mirabilia, Cuneo Vive Lo Sport, la Stracôni, la Fiera del Marrone e Illuminatale, per citare solo le più conosciute.

Un numero di ore pari è stato impiegato poi nelle attività di salvaguardia e tutela dell’integrità del territorio, con tutta una serie di interventi di pulizia delle piste ciclabili del Parco fluviale e dei suoi percorsi, oltre ad un costantemonitoraggio di fiumi, torrenti, canali e altre attività di presidio, controllo e messa in sicurezza della fascia fluviale che, per le sue particolari condizioni morfologiche, è uno degli ambiti più delicati e critici dell’intera area e per questo motivo necessita di maggior attenzione.

Da non dimenticare, poi, tutte le attività di presidio e le esercitazioni congiunte in collaborazione con il Coordinamento territoriale del Volontariato di Protezione Civile di Cuneo.

Inoltre, nel mese di gennaio 2023 è stato rieletto coordinatore del Gruppo comunale Piero Barale, già coordinatore in carica dal 2019 e che ricoprirà questo ruolo ancora per i prossimi 4 anni.

Tanti i nuovi progetti e le attività che vedranno coinvolto il Gruppo per questo 2023. Uno dei principali, che si svolgerà con molta probabilità tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, sarà un’esercitazione per la prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico lungo il fiume Stura, nelle aree comprese tra i principali ponti cittadini. Trattandosi di un’esercitazione più estesa si cercherà anche il coinvolgimento di alcuni gruppi di Protezione Civile dei comuni afferenti al Centro operativo misto di Protezione Civile, coordinato dal Comune di Cuneo. Inoltre, nel corso dell’anno, un gruppo di volontari parteciperà ad un corso di formazione sull’utilizzo del defibrillatore, organizzato dalla Croce Rossa di Cuneo.

Intanto, sabato, l’assessore alla Protezione Civile del Comune di Cuneo, Gianfranco Demichelis, è stato al polo logistico di Fossano alla cerimonia di premiazione in occasione della “Giornata del ringraziamento al volontariato di Protezione Civile”. In questa occasione è stato consegnato al Centro operativo misto, coordinato dal Comune di Cuneo, un attestato di riconoscimento a testimonianza “dell’opera e dell’impegno prestato nello svolgimento delle attività di contrasto alla pandemia COVID-SARS2 negli anni 2020-2022”. Nel corso dei due anni di pandemia i volontari hanno infatti svolto un lavoro molto prezioso su questo fronte, come la consegna di DPI, medicinali e alimenti nei primi mesi di emergenza, il presidio, la gestione e il supporto logistico all’Hub vaccinale e nei vari centri vaccinali dislocati sul territorio.

«Ai volontari del nostro gruppo comunale - commenta l’assessore - va tutta la mia riconoscenza e quella dell’Amministrazione. Sappiamo bene quanto il loro lavoro sia prezioso, anche perché è spesso silenzioso, ma fondamentale per la prevenzione e la gestione delle emergenze, anche se spesso ottiene visibilità solo nei momenti di maggior criticità. Anche per questo a tutti i volontari e al loro coordinatore va il mio grazie, per come hanno voluto mettersi in gioco e farsi trovare sempre pronti e disponibili».