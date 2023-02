Dichiarazione di consumo energia elettrica: tavolo tecnico di Confindustria Cuneo con l’Ufficio delle Dogane

Confindustria Cuneo organizza un tavolo tecnico dedicato all’esame della compilazione e presentazione della dichiarazione di consumo dell’energia elettrica da inviare telematicamente entro il 31 marzo 2023.

L’appuntamento, fissato per lunedì 27 febbraio alle ore 10, si svolgerà in collaborazione con l’Ufficio delle Dogane di Cuneo, nel quadro delle iniziative previste nel protocollo d’intesa siglato con l’Ente, allo scopo di migliorare i servizi erogati in materia doganale alle imprese operanti sul territorio.

Dopo i saluti iniziali di Daniela Dispenza, direttore ad interim Ufficio delle Dogane di Cuneo, interverranno le funzionarie Adriana Abet e Luisa Balsamo per fornire indicazioni tecniche sulla presentazione del documento, anche alla luce delle ultime novità. Coordina il tavolo tecnico Laura Bruno, Responsabile Servizio Fisco e Internazionale Confindustria Cuneo

L’incontro avrà luogo in presenza in Sala Michele Ferrero (via Vittorio Bersezio 9, Cuneo).

Per iscriversi: confindustriacuneo.it/calendario