Disagio giovanile, se ne parlerà a Mondovì dove è nato anche un "gioco di ruolo" per le scuole dedicato al tema

Cosa sta accadendo, nel mondo degli adolescenti? I numeri che oggi emergono dalle scuole, dagli studi degli psicologi, dall'esperienza degli educatori e da chi si rivolge ai servizi di neuropsichiatria, mostrano una situazione di allarme crescente che sta travolgendo la “generazione Z”. Se ne parlerà a Mondovì venerdì 3 marzo alle 18 nella libreria “Confabula” (piazza Cesare Battisti, 3/C), attraverso due approcci differenti. Dialogheranno fra loro la professoressa Alessandra Belfiore, docente del Liceo “Vasco-Beccaria-Govone” di Mondovì, autrice del libro “Help!” (Villaggio Maori Edizioni, 2022) che indaga sul fenomeno e sulle sue cause, la psicologa e docente dott.ssa Alessandra Costa e il giornalista Marco Turco, autori del progetto “In cerca di Gioia”, gioco di ruolo che esplora le dinamiche del disagio adolescenziale che ha esordito lo scorso anno nei Licei monregalesi

“Help!” è un’indagine nel mondo del disagio. Autolesionismo, suicidi, disturbi del sonno, ansia, depressione, anoressia, bulimia. I sintomi c’erano già prima del Covid e della Dad, ma la vita da eremiti che il periodo di pandemia ha imposto a questa generazione ha fatto esplodere il numero dei casi. Alessandra Belfiore ha visto crescere il dolore per la vita sotto i suoi occhi, sui banchi di scuola, invitando insegnanti, famiglie e istituzioni all’ascolto e all’empatia verso i ragazzi e le ragazze. Ha intervistato psicologi, neuropsichiatri e filosofi. Perché, dunque, i ragazzi «sbroccano»? – come ama ripetere il neuropsichiatra infantile Stefano Vicari, usando proprio il linguaggio giovanile. È questa la domanda principale che intende individuare responsabilità, cause e soluzioni. Il libro, nei fatti, è un viaggio panoramico e dagli sbocchi inediti alla ricerca di risposte ed è una richiesta di aiuto rivolta agli specialisti che sperimentano soluzioni più efficaci, come quelle nuovissime adottate in alcune strutture sanitarie e scolastiche.

Il progetto “In cerca di Gioia” nasce a cavallo della pandemia, da una domanda: si può affrontare il tema del disagio nelle scuole, utilizzando una metodologia efficace che consenta di condurre i ragazzi al cuore della tematica? Partendo da interviste, analisi e confronti, la dott.ssa Alessandra Costa, psicologa e psicoterapeuta che da anni segue gli adolescenti, ha coinvolto Marco Turco, giornalista ed esperto di giochi di ruolo, nella realizzazione di un’esperienza costruita per le classi delle Scuole superiori che oggi è al suo secondo anno di applicazione a Mondovì. “In cerca di Gioia” affronta tutte le tematiche “calde” del vivere degli adolescenti: autolesionismo, disturbi, depressione, bullismo, bodyshaming, discriminazioni, sessualità, uso dei social, relazioni di gruppo, rapporto genitori-figli. Il gioco di ruolo consente di affrontare i temi attraverso un’esperienza immersiva e interattiva dalle grandi potenzialità. Uno stimolo per l’empatia: i partecipanti sperimentano in prima persona le emozioni, con risultati che fino a oggi si sono dimostrati di enorme interesse e utilità.

A moderare l’incontro e dialogare con gli autori ci saranno il libraio Marco Picco di “Confabula” e l’avvocata e Elisa Rolfi, da tempo impegnata nei progetti di “mediazione scolastica” negli istituti scolastici: uno spazio di incontro in un ambiente neutrale in cui una terza persona, imparziale, qualificata, e con una formazione specifica, agisce per incoraggiare e facilitare la risoluzione di un conflitto fra le parti (studenti, insegnanti, dirigenti, personale scolastico, genitori), migliorando il dialogo fra esse e permettendo di acquisire consapevolezze delle proprie emozioni, di imparare a gestirle sviluppando così empatie e capacità di problem solving.

Libreria “Confabula”, piazza cesare Battisti 3/C, Mondovì

Info: tel 0174.490590 - info@libreriaconfabula.it