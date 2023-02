"Il trekking del lupo": in edicola la guida dedicata alle Alpi Marittime

È ora in edicola la nuova edizione della guida “Il Trekking del Lupo” pubblicata da Terre di mezzo editore, a firma dei fotografi professionisti e appassionati trekker Franco Voglino e Annalisa Porporato. La guida è stata realizzata in collaborazione con l’ATL del Cuneese che ha ospitato gli autori nel corso dell’estate 2022 ed è dedicata a chi ama mettersi in cammino e immergersi nella natura. Dieci giorni di trekking nei parchi naturali delle Alpi Marittime e del Mercantour, tra Piemonte e Francia, lungo le antiche strade reali di caccia, alla scoperta di uno degli animali più affascinanti di sempre: il lupo.

Il Trekking del Lupo è infatti un itinerario ad anello di suggestiva bellezza che percorre sulle “orme del predatore” due parchi naturali con ecosistemi intatti: il Parco delle Alpi Marittime in Piemonte e il Parco del Mercantour in Francia, entrambi con branchi stanziali di lupi che sono tornati a popolarli dopo tanti anni di assenza. La particolarità dell’itinerario consiste nel fatto che alla partenza e a metà percorso è possibile la visita di due centri faunistici specializzati proprio nell’illustrare la vita, il comportamento e la storia di questo straordinario animale simbolo della wilderness. Il primo (previsto alla partenza del percorso) è il Centro faunistico di Entracque “UOMINI E LUPI” in cui, oltre all’esposizione permanente, è possibile effettuare l’avvistamento da una torretta coperta in uno spazio recintato. Il secondo, in territorio francese, è il Centro faunistico “ALPHA LOUP” a Le Boréon.

“Un itinerario alla scoperta di questo magnifico animale che, visto da vicino, è ben diverso dal personaggio cattivo delle fiabe. A piedi, zaino in spalla, per una settimana rigenerante nella natura delle Alpi.” commentano gli autori.

“L’iniziativa di supporto dell’ATL del Cuneese fa parte delle numerose attività di comunicazione volte alla promozione della Valle Gesso, immancabile meta per gli amanti della natura, della storia e delle attività all'aria aperta colpita nel 2020 dalla tempesta Alex. Uno strumento a disposizione del pubblico per approfondire la conoscenza di una valle ricca in termini naturalistici, ospitale e pronta ad accogliere in ogni stagione gli amanti dell’outdoor” conclude l’ATL del Cuneese.