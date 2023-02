La disabilità come risorsa: ad Alba si parla di inclusione sociale nella transizione scuola-lavoro

Si è svolto nei giorni scorsi il secondo incontro del progetto “#Possibile: informazione, formazione, sinergie la disabilità come risorsa”, che prevede azioni a favore degli studenti con disabilità, in transizione dal mondo della scuola al mondo adulto. Si sono collegati in modalità online oltre 50 persone, tra docenti, famiglie e operatori.

Il primo incontro si era svolto nello scorso dicembre in sala Riolfo ad Alba e aveva coinvolto in presenza oltre 60 docenti di sostegno, referenti orientamento, referenti Pcto e referenti che all’interno degli Istituti d’Istruzione Superiore si occupano degli studenti con disabilità.

Lo scopo è quello di rafforzare e promuovere i processi d’inclusione sociale e lavorativa degli studenti con disabilità, consentendo ai docenti di acquisire ulteriori elementi a supporto degli studenti in transizione, ad esempio facendo chiarezza in merito agli accertamenti utili da effettuare nel momento in cui il giovane con disabilità compie 18 anni.

Il processo di transizione scuola-lavoro non è mai automatico e in situazioni di svantaggio possono aggiungersi ulteriori difficoltà. La scuola, per gli studenti con disabilità, quale tipo di supporto può offrire per accompagnare il delicato e complesso passaggio dal mondo della scuola a quello adulto?

Orsola Bonino, Garante per i diritti delle persone con disabilità del Comune di Alba, anche a nome dell’assessore alle politiche familiari, servizi sociali e assistenziali del Comune, Elisa Boschiazzo, ha condiviso un messaggio di saluto e incoraggiamento ringraziando chi ha iniziato questo percorso: «Avete messo in moto qualcosa che deve crescere e vi fa onore, non scoraggiatevi! Anche se i risultati inizialmente saranno scarsi; se sarete convincenti saprete toccare i lati giusti di ogni persona, riceverete grande affetto. Spero che le famiglie capiscano l’importanza di questo percorso e la fatica che fate voi a organizzare e a lavorare in questa direzione. Concludo con un ringraziamento e un invito a lavorare con uno spirito di servizio che conquisti non solo il cervello ma anche il cuore».

Sono seguiti interventi più tecnici del Centro per l’impiego sui temi del collocamento mirato e del Sistema regionale di orientamento OOP che ha presentato i servizi di orientamento specifico per i giovani con disabilità, l’offerta formativa post diploma ed i percorsi formativi per il rafforzamento delle competenze (ad esempio i corsi prelavorativi, i corsi di formazione al lavoro – FAL – FIS e “Pensami Indipendente”).

L’équipe di OOP - Obiettivo Orientamento Piemonte - del territorio albese è composta dal Centro per l’impiego, dagli orientatori del Sistema Regionale di Orientamento, dagli operatori di ANPAL Servizi, dagli esperti del Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe Roero e dal Comune di Alba.

Il Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe Roero ha presentato una serie di strumenti e proposte di servizi preparatori ad un successivo inserimento lavorativo, oppure alternativi e finalizzati ad acquisire una serie di competenze e autonomie.

I relatori hanno evidenziato l’importanza del lavoro di rete: «Non vogliamo lasciarvi soli, se avete dubbi chiedete, abbiamo il privilegio di essere sul territorio e di lavorare in sinergia».

L’incontro si è concluso con alcune domande da parte del pubblico e con l’esortazione della Garante disabilità del Comune nei confronti dei genitori: «Abbiate la forza e il coraggio di continuare a chiedere, per aiutare i nostri figli a crescere in una società inclusiva. Grazie alla Regione e grazie a tutte le persone che stanno lavorando tanto in questa direzione».

Durante l’incontro sono stati forniti i riferimenti concreti di tutti gli attori del territorio. Per ogni informazione ci si può rivolgere alla mail: orientamento.alba_bra@regione.piemonte.it.