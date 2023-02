Marello: "Treno da Alba a Caselle e passerella ferroviaria nate con la nostra Amministrazione"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta con la quale l'ex sindaco albese Maurizio Marello, ora consigliere regionale nella fila del Partito Democratico, interviene sulle due realizzazioni prossime al varo nella capitale delle Langhe.

***

Ho appreso con soddisfazione due notizie che in queste ultime settimane sono apparse sui media locali. La prima è che dal 2024 Alba sarà collegata con treni diretti all’aeroporto di Caselle; la seconda è che finalmente entra in funzione la passerella ferroviaria alla stazione di Alba.

Il compiacimento è legato alla positività per le nostre comunità di tali eventi e anche al grande lavoro che da sindaco di Alba, insieme alla mia Giunta, ebbi a fare su queste due importanti questioni.

L’inserimento di Alba come capolinea della SFM4 (la metropolitana di superficie verso Torino) venne deciso una decina di anni fa. Poi durante la Giunta Chiamparino e con l’assessore regionale ai trasporti Francesco Balocco si finanziò l’elettrificazione della linea ferroviaria Alba-Bra e la ristrutturazione delle due stazioni ferroviarie. Nel 2017 si aprì la nuova linea ai treni diretti da Alba a Torino, uno ogni ora. Ricordo che in occasione (foto) dell’inaugurazione comunicai, insieme all’allora sindaco di Bra Bruna Sibille, che una volta ultimato il passante di corso Grosseto a Torino, Alba e Bra sarebbero state collegate direttamente con l’aeroporto di Caselle: dal 2024 questo sarà realtà.

Dissi anche che, grazie alla collaborazione con Rfi e all’impegno del suo direttore regionale, ingegner Paolo Grassi, avevamo raggiunto l’accordo per la realizzazione della passerella di collegamento pedonale e relativi ascensori alla stazione di Alba.

Contestualmente alla realizzazione della passerella, il Comune si impegnava a provvedere alla sistemazione delle scarpate e delle aree a ridosso dei binari ferroviari prospicienti la stazione ferroviaria in adiacenza al corso Banska Bystrika.

Firmammo la relativa convenzione con le ferrovie il 20 dicembre 2017 (che prevedeva i reciproci impegni anche finanziari) e reperimmo il co-finanziamento di 100 mila euro dalla Ferrero fortemente interessata all’opera per i propri dipendenti che viaggiano in treno.

Approvammo poi, con deliberazione della Giunta Comunale n.198 del 17/05/2018, il progetto definitivo–esecutivo della passerella che avrebbe dovuto essere realizzata entro il 2019/20 ossia tre anni fa.

Ho ricordato questi fatti a testimonianza che in politica, come del resto nel lavoro e più in generale nella vita, i risultati si ottengono con l’impegno e il contributo di tante persone e con una corretta e lungimirante programmazione.

C’è un tempo per tutto: per la semina e per il raccolto e non si raccoglie se prima non si è seminato in un terreno preparato con cura.

Maurizio Marello, consigliere regionale - sindaco di Alba dal 2009 al 2019