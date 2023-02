Cherasco, Paola Farinetti presenta il suo libro “Tuffi di superficie” per la festa della donna

Mercoledì 8 marzo, per l’occasione della giornata dedicata alle donne, Paola Farinetti presenterà il suo libro dal titolo “Tuffi di superficie”.

L’appuntamento sarà nella Sala del Consiglio di Palazzo Comunale di Cherasco, alle ore 20.45; dialogheranno con l’autrice Barbara Davico, bibliotecaria e Sara Matteodo giornalista. Ingresso libero.

Commentano le assessore Elisa Bottero e Agnese Dogliani e la consigliera Lidia Fissore: «Oggi più che mai l'8 marzo ha un significato particolare. La Festa della donna deve essere un momento in cui ricordare le tante battaglie faticosamente portate avanti per la parità di genere. Sono battaglie che ancora non sono finite. Basta pensare alla drammatica situazione delle donne iraniane ma anche ad altre parti del mondo dove i diritti delle donne sono calpestati. Sicuramente sono argomenti su cui l'attenzione deve cadere ogni giorno, non solo in occasione della Festa della donna.



L'8 marzo deve ricordarci questo: mettere al centro sempre, quotidianamente, la dignità della donna in quanto persona, in quanto cittadina del mondo. Anche noi, come amministratori pubblici, dobbiamo impegnarci in questo cammino mettendo in atto comportamenti, momenti di riflessione e sensibilizzazione, politiche che abbiamo al centro la parità di genere».

IL ROMANZO

Una donna di una cinquantina d’anni disegna sulla pagina scritta i fotogrammi della propria esistenza. Quella vissuta? Quella immaginata? È stata una bambina voluta, ma molto sola, una ragazza inquieta, una moglie e madre che ha vissuto momenti di felicità e di profondo dolore. A partire da dettagli apparentemente insignificanti – un cappotto di tweed, una ciabatta, la scia di un piccolo aeroplano – Paola Farinetti si tuffa nel mare dei ricordi per poi riemergerne portando alla luce il senso dell’esistenza.

L'AUTRICE

Nata ad Alba, classe 1967, Paola Farinetti è figlia di un comandante partigiano che nel dopoguerra si è fatto imprenditore, lavora da più di vent’anni nel campo dello spettacolo, della musica, della cultura. Lo ha fatto a lungo con suo marito, Gianmaria Testa, indimenticato cantautore scomparso nel 2016, e con artisti come Erri De Luca, Paolo Rossi, Giuseppe Battiston, Giuseppe Cederna, Mario Brunello e molti altri. Ha un figlio adolescente che si chiama Nicola.