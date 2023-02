Premiati gli elaborati per il "Cuneo Tango Festival" realizzati dagli studenti del “Cravetta-Marconi” [FOTO]

Giovedì 23 febbraio alle ore 9.00, nella Sala del Consiglio del Palazzo Comunale di Savigliano, il Sindaco Antonello Portera, l’Assessore alla Cultura, Turismo e Università, Roberto Giorsino, i maestri di tango Cecilia Diaz e Oscar Gauna, quest'ultimo Presidente dell' Associazione Tango de Buenos Aires, con la presenza della Dirigente dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Cravetta-Marconi” Dott.ssa Antonella Germini, hanno premiato gli studenti, dell’indirizzo “Grafica e comunicazione”, che hanno partecipato al concorso interno per la creazione degli elaborati comunicativi per la IX edizione, del Cuneo Tango Festival, che si terrà a giugno 2023 nella città di Savigliano. Alla premiazione hanno partecipato gli studenti dell’Istituto “Cravetta-Marconi”, la loro Dirigente scolastica Antonella Germini e i docenti che hanno seguito il progetto: Marco Filippa, Monica Lerda, Mirella Sereno e Rachele Viti.

Sono risultati vincenti, al primo posto Elisa Barbero, al secondo Francesca Rista e al terzo Sofia Gazzera. La giuria, esterna all’Istituto, ha ritenuto il lavoro svolto da tutti gli studenti, molto pregevole e ha quindi deciso di riconoscere un ulteriore considerazione per i lavori di: Sofia Aguzzi, Giacomo Bima, Matilde Comba, Nicolò Costamagna, Gabriele Giordana, Mikela Paloka e Rachele Tiozzo. Tutti i lavori realizzati dagli studenti saranno stampati e presentati al pubblico durante il Festival dal 1 al 4 giugno. Il Festival, patrocinio del comune di Savigliano e del Consolato Argentino di Milano, si svolgerà in stretta collaborazione con enti pubblici e privati, diramandosi in vari siti della città: l’Ala polifunzionale di piazza del Popolo, il teatro Milanollo e il centro storico saviglianese. Sono previsti una molteplicità di eventi: spettacoli teatrali, serata di ballo “Milongas”, racconti d’immigrazione, passeggiate con appunti storici e un pranzo argentino.