Mette in vendita un monopattino elettrico ma è rubato: è a processo

Aveva messo in vendita su subito.it un monopattino elettrico rubato qualche tempo prima ad un ragazzo di Pianezza (Torino), e per questo motivo, S.C., si trova imputato davanti al tribunale di Cuneo con l’accusa di ricettazione.

A raccontare l’accaduto in aula era stato la vittima del furto: “Nel febbraio 2020 avevo parcheggiato il monopattino fuori dal centro sportivo in cui mi allenavo e poi non l’ho più trovato. Una volta presentata denuncia ne ho subito cercato un altro. Navigando sul web ho trovato l’annuncio di vendita del mio monopattino. L’ho riconosciuto perché aveva il filo dell’accensione staccato e la foto era stata proprio scattata a Pianezza”.

All’imputato, come illustrato da un vicebrigadiere, si arrivò perché sul sito e-commerce, oltre all’annuncio di vendita del mezzo elettrico c’era anche un’auto la cui targa risultava intestata proprio a sua madre, inoltre l’utenza telefonica fornita risultava ad essere intestata a lui. “S.C. era residente a Demonte e quindi il reato di ricettazione si presumeva fosse stato compiuto presso la sua residenza -ha spiegato il militare-. Il monopattino però lo vendeva ad Avigliana, dove si trovava proprio a febbraio per lavorare alle giostre con la madre. Quando era stato sentito a sommarie informazioni aveva riferito di aver ricevuto il monopattino da un giovane, all'epoca minorenne, che glielo aveva dato per venderlo”.

A marzo il prosieguo.