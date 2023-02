Truffe online in continuo aumento: molte riguardano sextortion e finti profili

I dati del report annuale della Polizia Postale parlano chiaro: i crimini online sono in costante aumento. Addirittura, fra il 2021 e il 2022 si è registrata una crescita del 60%. E sempre più casi riguardano fenomeni di sextortion, romantic scam e revenge porn. Insomma, nemmeno la sfera dell'intimità è più al sicuro, in Rete.

Oltre ai veri e propri ricatti, crescono anche le "semplici" truffe. Tra gli esempi più comuni? Uomini che cercano incontri "galanti" online e inviano denaro sulla fiducia, salvo poi vedere l'escort di turno, trovata probabilmente su qualche sito poco affidabile e privo di meccanismi di controllo come le recensioni degli utenti, sparire nel nulla.

In questo caso, l'aumento dei reati segnalati è "solo" del 3%. Ma a lievitare è l'entità delle somme sottratte: dai 73.245.740 euro del 2021 si è arrivati ai 115.457.921 euro del 2022. E, naturalmente, stiamo parlando solo delle truffe emerse, ma è certo che la cifra sia decisamente superiore, dato che in questi casi spesso le vittime non sporgono denuncia per la vergogna o per paura di ritorsioni.

E dire che proteggersi da questi rischi non sarebbe nemmeno così difficile. L'esempio più lampante viene dal settore turistico-alberghiero, dove già da anni milioni di persone fanno affidamento sui pareri degli altri utenti per decidere dove mangiare la sera o dove andare in vacanza.

Il ristorante pubblicizza un incantevole dehors, che in realtà è uno spazio minuscolo affacciato sui cassonetti dell'immondizia? Basta leggere gli avvertimenti di chi ci è passato prima di noi e possiamo evitare di rovinare la cena romantica che avevamo pianificato con il fidanzato o la fidanzata. Un hotel pubblica foto delle stanze che sono palesemente datate o addirittura non hanno nulla a che vedere con la realtà dei fatti, per nascondere situazioni ai limiti dell'accettabile? Ecco che ancora una volta arriva in nostro aiuto chi è rimasto scottato e vuole mettere sul chi vive le altre possibili vittime.

Lo stesso meccanismo può salvare da orribili situazioni i tanti che si rivolgono al web alla ricerca di un appuntamento con una escort. Contattando solo le ragazze che si sono dimostrate oneste con gli altri utenti e tenendosi alla larga dalle recensioni a una stella che dovrebbero far scattare subito un campanello d'allarme, ecco che la truffa è scampata.

Tra l’altro, non sono solo i dati a evidenziare questo boom di raggiri online: sono i casi di cronaca a parlare chiaro, con segnalazioni che arrivano da tutta Italia, partendo dal caso del 40enne di Savona partito per Varedo nella convinzione di incontrare una escort e finito malmenato da una tossicodipendente e dal suo complice, fino al recente ritorno a Roma del cosiddetto "Boss delle escort", che nascondendosi dietro una serie di finti profili di ragazze disposte a incontri piccanti, pretende ingenti pagamenti dalle sue vittime dietro la minaccia di percosse o, in alcuni casi, anche di morte.

Cuneo e il Piemonte non fanno eccezione. Come segnalato dal Corriere Torino, proprio una 43enne della provincia di Cuneo si è resa protagonista di un eclatante caso di ricatto ai danni di un suo cliente. Sostenendo di avere subito delle lesioni durante il loro incontro, la donna ha preteso che la sua vittima le inviasse delle somme di denaro su una carta prepagata, altrimenti avrebbe rivelato ai suoi famigliari e colleghi delle sue "imprese". L'uomo ha versato complessivamente 2.250 euro, ma quando ha capito che la sua aguzzina avrebbe continuato a richiedere pagamenti, si è finalmente deciso a rivolgersi alla polizia.

A Moncalieri, in provincia di Torino, un uomo ha visitato una bacheca di incontri online per fissare un appuntamento con una escort, ma, in seguito a un diverbio con la ragazza, si è trovato invischiato in una rete di minacce e ricatti da parte di una coppia che ha fatto irruzione in casa sua, lo ha malmenato e ha preteso 50.000 euro da sua madre. È stata proprio quest'ultima a contattare le forze dell'ordine, portando all'arresto dei due delinquenti.

Proteggersi da questi rischi, per chi va in cerca di incontri online, è diventato quindi d'obbligo. Come accennato sopra, l’arma principale per combattere truffe, rapine e sextortion consiste nella verifica delle informazioni rivolgendosi a portali dedicati e accreditati, con un buon numero di utenti a garantire non solo la quantità e la varietà, ma anche l’attualità delle recensioni.

In Europa, tanto per fare un esempio, il primo sito di recensioni di escort vanta oltre 5 milioni di utenti unici mensili, costantemente impegnati ad accumulare una mole notevole di pareri sulle inserzioni pubblicate: un vero e proprio “esercito Alleato” in prima linea contro le fregature del web. Che sia già suonata l’ora della riscossa contro “l’Asse delle truffe online”?