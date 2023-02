Abbigliamento uomo casual: i capi per valorizzare il proprio look

Acquistare un capo di abbigliamento che valorizza la propria figura è sicuramente importante, in particolare se si vuole apparire di tendenza al giorno d’oggi. Vediamo alcuni dei capi più iconici da avere assolutamente nel proprio guardaroba.



L’abbigliamento di un uomo è quello che ne caratterizza la sua prima impressione in molte occasioni. Indossare l’abbigliamento in linea con le proprie caratteristiche o il giusto accessorio aiuta a muoversi con più sicurezza e al contempo sentirsi più a proprio agio in ogni occasione.



Che si decida di acquistare online o presso un negozio, la scelta dell’abbigliamento non deve essere fatta con leggerezza. Bisogna sempre valutare con attenzione con cosa abbinare un nuovo capo o se davvero si adatta al proprio stile di abbigliamento.



Come sfruttare i benefici che offre uno store online (catalogo più ampio, facilità nella visione dei capi e prezzi vantaggiosi) e anche quelli degli store tradizionali (visionare di persona i capi, beneficiare dell’aiuto di personale preparato)?

Blauer, Tommy Hilfiger e Gazzarrini sono solo alcuni dei brand disponibili all’acquisto. Brand che offrono un abbigliamento per uomo casual che si possono abbinare con facilità con molti dei capi che ogni uomo ha nel proprio guardaroba.



Proprio nell’ottica di semplificare l’acquisto e l’abbinamento dei capi, scopriamo quali sono i must have che non possono mancare nell’armadio di un uomo.



1. Una camicia bianca per ogni occasione

La camicia bianca è uno dei must have che si deve avere nel proprio guardaroba. Anche se può essere considerata un capo poco fantasioso, è una scelta davvero azzeccata: versatile e facile da abbinare con molti accessori, risulta perfetta in tutte le occasioni. Ideale per un matrimonio o per una serata tra amici, con il giusto accessorio può diventare un capo iconico e davvero casual.



2. Un paio di jeans da tutti i giorni

I jeans sono uno dei capi di abbigliamento più diffusi in tutto il mondo. In commercio sono presenti una serie di modelli che possono variare da quelli con il taglio più classico a quelli più alla moda. Averne un paio nel proprio guardaroba è ideale per le occasioni in cui è richiesto un abbigliamento più casual e comodo.



Sono molti gli uomini che vogliono avere a propria disposizione un paio di pantaloni da indossare in più contesti, sia per un brunch che per una cena tra amici. Proprio per questo, i jeans si possono dire uno dei pantaloni più casual tra tutti quelli presenti nel guardaroba.



