ApeCoin (APE) e Aptos (APT) si preparano a rilasciare i token mentre la prevendita di TMS Network (TMSN) attrae gli investitori

Se credessimo ad alcune persone, penseremmo che il mercato delle criptovalute sia morto e sepolto dopo FTX. Ma se si guarda più da vicino, si notano ovunque chiari segnali di ripresa. ApeCoin (APE) e Aptos (APT) si stanno preparando a rilasciare token, aumentando la liquidità e, si spera, il valore. Anche la fase di presale della piattaforma di trading TMS Network (TMSN) sta suscitando un notevole interesse. Continuate a leggere per capire le ragioni di questo ritrovato ottimismo e positività.

ApeCoin (APE)

ApeCoin (APE) divide gli investitori come nessun'altra moneta cripto o meme. I fan di ApeCoin (APE) sottolineano il suo brillante branding, l'approvazione da parte di una serie di celebrità di alto profilo, l'accettazione diffusa e il potenziale di utilizzo come valuta mainstream. Nel frattempo, i critici di ApeCoin (APE) si concentrano su un prezzo delle azioni che è rimasto ostinatamente invariato per la maggior parte del 2022 e dell'inizio del 2023, sulla mancanza di funzionalità e utilità e sulla crescente minaccia di ulteriore concorrenza.

Dopo il rilascio dei token nel febbraio 2023, il valore di ApeCoin (APE) è sceso, ma questo non è del tutto inaspettato. Gli sblocchi dei token vedono spesso un calo dei prezzi che viene presto recuperato, seguito da una maggiore stabilità e da un aumento dei valori. ApeCoin (APE) seguirà questo schema? Questa è la domanda! Ma che si ami o si detesti ApeCoin (APE), ci saranno sempre fedeli seguaci che credono che ApeCoin (APE) e i suoi NFT associati rappresentino una solida scommessa per il futuro.

Aptos (APT)

Aptos (APT) è la prova vivente che c'è vita dopo FTX. Nelle prime sei settimane del 2023, il prezzo delle sue azioni è quadruplicato. E dopo l'ultimo sblocco di token nel febbraio 2023 - con il rilascio di oltre 4,5 milioni di token Aptos (APT) - la tendenza al rialzo del valore è continuata. Tutto ciò porta a chiedersi: perché Aptos (APT) sta ottenendo risultati così brillanti in un momento in cui molti dei suoi concorrenti sono in difficoltà?

Non è necessario cercare troppo lontano per trovare le risposte. In primo luogo, Aptos (APT) è stata fondata da un team di esperti in criptovalute, VC, tecnologia, finanza e social media (la blockchain di livello 1 di Aptos è in realtà basata su un progetto abbandonato da Meta). In secondo luogo, l'architettura avanzata offre un'elaborazione delle transazioni veloce, scalabile e affidabile. In terzo luogo, è sostenuta da molte società di venture capital leader del settore. Aptos (APT) è una criptovaluta di primo piano al momento, e chi può dire quanto potrebbe salire?

TMS Network (TMSN)

La piattaforma di trading TMS Network (TMSN) è un altro ottimo esempio di società in controtendenza nel mondo delle criptovalute. La prima fase della prevendita di TMS Network (TMSN) è ben avviata e ha già portato a un significativo sostegno da parte di investitori esperti. In un contesto di condizioni economiche difficili e di pubblicità negativa sulle criptovalute, TMS Network (TMSN) dimostra che gli investitori hanno ancora voglia di spendere, se l'opportunità è quella giusta.

Gli investitori sono entusiasti di TMS Network (TMSN) perché promette una scossa radicale al tradizionale mercato del trading centralizzato. TMS Network (TMSN) è stata creata per gestire tutti i derivati, con il supporto di pagamenti in criptovaluta. Questa innovativa piattaforma di trading supporta criptovalute, azioni, FX e CFD senza soluzione di continuità e in un unico luogo; inoltre, eliminando gli intermediari, rende il trading più veloce, più facile e meno costoso.

TMS Network (TMSN) si distingue per le sue funzionalità altamente avanzate, come la formazione dei trader, gli strumenti di intelligenza artificiale, il social trading e l'analisi on-chain. Inoltre, TMS Network (TMSN) è attualmente disponibile a un generoso prezzo di presale nella sua prima fase . Con il vantaggio di chi si muove per tempo e la speculazione di rendimenti 100 volte superiori, non c'è da stupirsi che TMS Network (TMSN) si stia dimostrando così popolare tra gli investitori: affrettatevi e non lasciatela sfuggire.

Conclusioni

I ben accolti rilasci di token da parte di ApeCoin (APE) e Aptos (APT) dimostrano che ci sono ancora molti investitori disposti a puntare sulle criptovalute. Allo stesso modo, il successo della fase iniziale della prevendita di TMS Network (TMSN) dimostra che ci sono ancora investimenti in criptovalute di grande valore. Quindi, cosa state aspettando?

