Bimbi che non dormono: i disturbi del sonno nei bambini

Sono pochissimi i neo genitori che riescono sin dalle prime settimane dopo la nascita a dormire per una notte intera. I neonati infatti dormono per la gran parte delle 24 ore del giorno, senza fare alcuna distinzione tra giorno e notte; nel corso delle ore notturne possono risvegliarsi anche più volte, richiedendo l’attenzione da parte dei genitori. Se questo è del tutto comune nei primi mesi di vita, può essere la spia di un problema quando avviene anche dopo, soprattutto dopo i 2-5 anni del bambino.

I veri disturbi del sonno

Quindi un lattante che si sveglia più volte nel corso della notte è la normalità: il bambino risponde agli stimoli fisiologici, svegliandosi se ha fame, se ha freddo, sente un rumore o deve essere cambiato. Con il passare dei mesi però si instaura solitamente un ciclo di sonno/veglia durante il quale le ore notturne sono caratterizzate dal primo, almeno per 4-6 ore continuative.

Sono però varie le situazioni in cui ciò non avviene, per motivazioni di natura differente. Su Internet è possibile trovare diversi siti, come quello di Genitore Informato, che chiariscono queste cause, ed è bene che i genitori si documentino sulla questione perché potrebbe essere il loro comportamento a precludere involontariamente una continuità nel sonno del proprio figlio.

Spesso infatti i disturbi del sonno nei bambini non sono correlati alla presenza di specifiche patologie, ma sono dovuti a quella che potremmo chiamare una pessima igiene del sonno.

I primi mesi di vita

Nel caso in cui i risvegli notturni siano accompagnati da difficoltà respiratorie o da comportamenti diversi da quelli soliti è bene rivolgersi al pediatra, che potrebbe consigliare ai genitori di sottoporre il bimbo ad alcuni esami diagnostici. Alcuni bimbi infatti non dormono perché afflitti da problemi respiratori, che il medico può valutare attraverso una corretta diagnosi. Nei bimbi con età inferiore ai 6 mesi è importante rivolgersi al pediatra quando i risvegli notturni sono accompagnati da movimenti eccessivi, spostamenti all’interno della culla, apnee. Precisiamo che solo una piccola percentuale di lattanti soffre effettivamente di patologie che impediscono un sonno continuativo. Spesso, prima dei 6 mesi, è del tutto normale che un bimbo abbia difficoltà ad addormentarsi, si risvegli più volte nel corso della notte, desideri essere cullato o sfamato proprio nelle ore centrali della notte.

Quando i bimbi crescono

Se i risvegli notturni continuano anche nel corso dei mesi successivi è importante che i genitori instaurino una routine del sonno, evitando alcuni comportamenti molto comuni. Ad esempio portare il bimbo nel letto dei genitori non appena si sveglia, o abituarlo ad andare a dormire ogni sera a un orario diverso. Per i bimbi riposare in un ambiente silenzioso e che avvertono come sicuro, così come essere messi a nanna ogni giorno più o meno alla stessa ora è una routine che permette loro di avere maggiore facilità ad addormentarsi e ad avere un sonno continuato per l’intera notte.

È importante anche evitare di rispondere alla mancanza di sonno nel bambino con la fornitura di specifici stimoli, come ad esempio fornire il latte o cullarlo per lunghi periodi di tempo. È invece consigliabile stabilire dei limiti precisi e predisporre un comportamento routinario, come ad esempio accompagnare il bimbo a letto e leggergli una storia. Rassicurandolo della presenza dei genitori nella stanza accanto. Chiaramente poi ogni bimbo è un soggetto a sé stante e se il problema persiste i consigli del pediatra saranno sicuramente molto preziosi.