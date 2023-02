Biraghi è partner ufficiale del Palazzo dello Sport di Roma

Biraghi, una delle aziende italiane di riferimento del settore lattiero caseario, è partner ufficiale del Palazzo dello Sport di Roma, l'arena più importante della capitale.

Grazie a questo accordo, Biraghi sarà presente durante alcune delle serate più importanti dell’anno con le sue hostess che distribuiranno in omaggio gli ormai celebri Biraghini snack e buoni sconto da utilizzare nei punti vendita della Grande Distribuzione.

Da sempre simbolo di un’alimentazione sana e per la loro carica di energia particolarmente adatta a chi pratica sport, i Biraghini snack saranno dunque protagonisti in una location che ospita alcuni tra i più importanti eventi musicali e sportivi al chiuso della città.

"La partnership con il Palazzo dello Sport di Roma è una grande opportunità per noi," - ha dichiarato Roberto Milano, Direttore Eventi della Biraghi S.p.A - "Siamo entusiasti di poter presentare i nostri Biraghini snack a un pubblico così vasto e variegato. Il Palazzo dello Sport di Roma è un luogo perfetto per far conoscere i nostri prodotti e per incontrare i nostri clienti."

La prima giornata in cui Biraghi sarà presente è quella del 26 febbraio, sarà in seguito presente nelle giornate del 18 marzo, del 6,7,28 e 29 aprile 2023.