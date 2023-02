Gli utenti di Reddit aiutano a pilotare i mercati delle criptovalute: Perché consigliano Solana (SOL), Decentraland (MANA) e la nuova moneta sul mercato, TMS Network (TMSN)

Le community dei social media sono parte integrante del rapido successo e dell'adozione delle criptovalute. Oltre a Twitter, Reddit è stato in prima linea nel promuovere l'attenzione e l'accettazione delle criptovalute da quando sono emerse Dogecoin, Solana (SOL) e Decentraland (MANA).

Insieme a Solana (SOL) e Decentraland (MANA), TMS Network (TMSN) sta guadagnando terreno tra gli utenti di Reddit, sempre alla ricerca del prossimo grande successo nel mondo delle criptovalute. TMS Network (TMSN) è una piattaforma che consente il trading sicuro e decentralizzato di asset. Attualmente è in fase di presale e le sue caratteristiche si stanno rapidamente delineando per diventare un elemento dirompente nel trading decentralizzato.

https://tmsnetwork.io/

TMS Network (TMSN) raccoglie 2 milioni di dollari in pochi giorni, trader e investitori accorrono al suo presale

TMS Network (TMSN) rimane in testa alla classifica dei progetti più consigliati dagli utenti di Reddit. L'hub di trading decentralizzato TMS Network (TMSN) è una piattaforma innovativa dedicata a fornire ai trader strumenti di trading avanzati e formazione. Il suo successo ha attirato milioni di trader in tutto il mondo che continuano ad affollare il suo presale.

Finora, TMS Network (TMSN) ha raccolto più di 2 milioni di dollari, mentre la domanda continua a crescere in modo esponenziale. Tuttavia, cosa rende TMS Network (TMSN) spettacolare, o più importante dei suoi colleghi? TMS Network (TMSN) si distingue come una piattaforma unica nel suo genere, che si sforza di realizzare ciò che nessuno ha mai fatto prima. Il suo obiettivo è quello di fornire un hub di trading avanzato, dove i trader possono accedere agli strumenti più sofisticati, a spazi di apprendimento avanzati e ad analisi approfondite.

Sostenuta dalla catena Ethereum, TMS Network (TMSN) dispone di una crittografia di alto livello. Grazie all'accoppiata con la DLT della blockchain, i trader possono ora godere liberamente di un'esperienza di trading trasparente, completamente sicura, senza soluzione di continuità e senza problemi. Ciò che lo rende ancora più spettacolare per tutti, soprattutto per gli utenti di Reddit, è l'enorme scalabilità, l'economicità, la velocità di elaborazione delle transazioni e le basse commissioni.

TMS Network (TMSN) è stata elogiata per aver fornito un accesso paritario ai programmi educativi e ai solidi strumenti per aiutare ogni trader a stare in piedi e a prendere decisioni di trading redditizie. Il token nativo della piattaforma, $TMSN, è ancora in fase di prevendita. Il token sembra essere uno dei migliori guadagni di quest'anno e si prevede un'impennata al momento del rilascio generale. Il token di TMS Network (TMSN) è scambiato a 0,0047 dollari, ancora a prezzo ridotto, consentendo a tutti di avere una buona possibilità di acquistare in anticipo il progetto.

Decentraland (MANA): un incremento per l'adozione del metaverso

Decentraland (MANA), un mondo virtuale basato su Ethereum, ha guadagnato consensi per l'adozione del metaverso. Si tratta di un mondo virtuale 3D immersivo in cui gli utenti possono creare, sperimentare e monetizzare contenuti e applicazioni. Uno degli aspetti più interessanti di Decentraland (MANA) è il suo potenziale di interazione sociale. Gli utenti possono creare avatar, visitare eventi virtuali, partecipare a concerti e costruire esperienze.

Con l'interesse di un numero sempre maggiore di persone per il metaverso, Decentraland (MANA) è emerso come uno dei principali contendenti in questo spazio, e il sostegno degli utenti di Reddit ne rafforza la posizione. La sua natura decentralizzata e l'attenzione ai contenuti generati dagli utenti hanno conquistato molti frequentatori di Reddit che la vedono come un potenziale game-changer. Man mano che un numero sempre maggiore di persone si interessa ai mondi virtuali e al loro potenziale, Decentraland (MANA) è pronta ad essere all'avanguardia in questo settore emergente.

Solana (SOL) torna a vincere, recuperando il valore pre-FTX

Solana (SOL) è un altro progetto innovativo di blockchain che ha guadagnato l'attenzione del mainstream, soprattutto da parte dei frequentatori di Reddit. Si tratta di una delle prime chain Proof of Stake che si concentra sulla fornitura di una scalabilità imbattibile per i suoi utenti. Solana (SOL) si distingue per la sua compatibilità con gli smart contract, unita a un flusso scalabile, a basso costo e ad alta velocità. È quindi la sede di numerose applicazioni DeFi, dApp, marketplace NFT, protocolli e progetti.

La resilienza di Solana (SOL) è testimoniata dal suo sorprendente recupero dopo che il suo token ha perso una grossa fetta del suo valore a causa della debacle di FTX. Il token è rimbalzato dai minimi ed è salito di oltre il 210% nelle prime quattro settimane del 2023. Tutte le metriche della catena e i dati di mercato indicano uno slancio rialzista per Solana (SOL), e questo picco fornirà un impulso per la crescita della domanda e dello sviluppo. Attualmente, Solana (SOL) è scambiata vicino a 25 dollari con un incremento del 144% su base annua.

https://tmsnetwork.io/

Conclusioni

Gli utenti di Reddit hanno svolto un ruolo significativo nel guidare l'adozione e il successo di molte criptovalute. TMS Network (TMSN), in particolare, ha suscitato l'interesse di questi ultimi grazie ai suoi strumenti avanzati di trading e di formazione, alla crittografia di alto livello, alle basse commissioni e alla scalabilità. Non sorprende quindi che TMS Network (TMSN) abbia raccolto più di 2 milioni di dollari in pochi giorni di presale.

Presale: https://presale.tmsnetwork.io

Website: https://tmsnetwork.io

Telegram: https://t.me/tmsnetwork