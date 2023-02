iGaming, le innovazioni che rivoluzioneranno il mondo dei casinò online nel 2023

Negli ultimi 5 anni le piattaforme di gioco online hanno visto una crescita incredibile, sia che si parli dei casinò con licenza italiana quanto dei cosiddetti casino non aams. I portali di gambling, infatti, con il tempo hanno saputo cavalcare impeccabilmente gli sviluppi tecnologici dell’ultimo decennio, offrendo agli utenti online titoli sempre più moderni e modalità di gioco più coinvolgenti.

Non è un caso che la popolarità dei casinò online abbia raggiunto anche l’Italia e che, anche qui nel nostro paese, l’iGaming rappresenti un floridissimo mercato in crescita. Per mantenere la propria parabola ascendente, tuttavia, questo settore deve necessariamente guardare con estrema attenzione alle opportunità che lo sviluppo tecnologico mette a disposizione, anno dopo anno.

Proprio per questo motivo, nel 2023, i casinò online potrebbero apportare alcune importanti rivoluzioni per rendere l’esperienza di gioco ancora più soddisfacente. Vediamo come quest’anno i portali di gambling potrebbero mutare e rendersi ancora più moderni.

Realtà virtuale

La realtà virtuale rappresenta una delle tecnologie più innovative dell’ultimo decennio. Questa consente ai giocatori di immergersi completamente all’interno di un ambiente virtuale, grazie all’utilizzo di appositi visori e di particolari controller che facilitano i movimenti e che permettono di afferrare e lanciare oggetti.

I casinò online stanno seguendo con estrema attenzione gli sviluppi legati a questa tecnologia, e alcune piattaforme di gioco hanno addirittura scelto di lanciare il proprio ambiente virtuale in via sperimentale.

Non è certo da escludere che, a partire dal 2023, le funzionalità VR vedranno sempre più spazio all’interno dei casinò online, così come è abbastanza chiaro che verranno introdotte sempre più funzionalità che sfruttano la blockchain.

Blockchain e criptovalute

I rivoluzionari asset digitali sono stati a lungo sotto i riflettori del mondo, e ancora oggi sono considerati una comodissima alternativa alla valuta fiat. Oltre a rappresentare strumenti finanziari su cui è possibile investire, le crypto consentono di gestire pagamenti e spostamenti di denaro in tempi brevissimi e senza dispendiose spese di commissione.

Se è vero che il mondo dei casinò online anni fa ha già aperto le porte alle criptovalute, è pur vero che quest’anno l’iGaming potrebbe abbracciare totalmente il tema della decentralizzazione. Questo significa che le piattaforme di gioco potrebbero offrire agli utenti portali alimentati da token di governance in cui non esistono intermediari, ma sono gli stessi giocatori a reggere in piedi l’infrastruttura digitale.

I casinò del futuro

Considerando la velocità con cui l’internet muta e si arricchisce di innovative funzionalità, è possibile che già nel 2023 assisteremo alla nascita di casinò online offerti in modalità VR o addirittura al successo delle piattaforme di crypto gaming. I nuovissimi sistemi di intelligenza artificiale, inoltre, potrebbero essere sfruttati dai casinò per migliorare il servizio di assistenza clienti o per monitorare continuamente i livelli di sicurezza delle piattaforme.