Meghi, la libera delle Langhe: un incontro per ricordarla tra gli eventi albesi dell'otto marzo

Nella Giornata internazionale dei diritti della Donna, l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Alba, la Consulta per le Pari Opportunità e la Rete Antiviolenza invitano a partecipare agli eventi di “Non solo Marzo”.

L’assessore alle Pari Opportunità Carlotta Boffa dice: «La rassegna albese tocca molti aspetti dell’essere donna, con appuntamenti di approfondimento, spettacoli divertenti, iniziative di solidarietà, visite guidate, musica e cene in compagnia. Il titolo “Non solo marzo” è stato scelto per rimarcare che dobbiamo essere consapevoli dei diritti conquistati e di quelli ancora negati alle donne in tutto il mondo, non solo nella ricorrenza dell’8 marzo, ma tutto l’anno».

4 marzo piazza San Francesco ore 8-13

“La violenza sulle donne è pane quotidiano”

L’Associazione Mai+Sole sarà presente ad Alba sabato 4 marzo 2023, in via Cavour angolo piazza San Francesco, per distribuire piccoli pani offerti dai panettieri di Alba e sensibilizzare sul grave problema della violenza.

I volontari dell’associazione collaborano da anni con la rete antiviolenza per dare ascolto e aiuto concreto alle donne vittime di violenza.

7 marzo ore 21 sala Riolfo (cortile della Maddalena)

Documentario “Stare al mondo per scelta o per destino”

L’Associazione Alec proietta, in sala Vittorio Riolfo, il film del regista Remo Schellino “Stare al mondo per scelta o per destino”, martedì 7 marzo 2023 alle ore 21.

In un periodo storico ricco di cambiamenti, quello della seconda metà del Novecento, sette donne si raccontano con la loro voce. Sono: Vincenzina Revelli di Belvedere Langhe, contadina e cuoca del Presidente Einaudi; Marianna Elia di Niella Belbo, emigrata dalla Calabria negli anni ’60; Caterina Morando di Ceva, vedova dopo pochi giorni dal matrimonio con un disperso in guerra sul fronte Greco nel 1943; Irma Brocardo di Murazzano, insegnante e sindaco di Murazzano (primo sindaco donna in Piemonte); Marisa Ombra di Asti, staffetta partigiana e attiva nei gruppi di difesa della donna; Suor Delfina Pocchiolla, Priora Generale Congregazione Suore Domenicane di Mondovì; Paola Ghiglia Blengini di Bastia Mondovì, proprietaria dello storico Dancing Paradiso di Bastia.

“Nonostante il modello della donna sposa-madre-lavoratrice risulti dominante, non mancano, anche in quegli anni di transizione, figure capaci di scegliere per loro stesse un’alternativa di vita, manifestando un desiderio di indipendenza che le allontana dalla famiglia e le porta in direzioni diverse” spiega Remo Schellino.

8 marzo ore 20:30 ristorante Alba Accademia Alberghiera

Cena benefica “Fiera di essere Donna”

Il “Gruppo Terziario Donna Alba – A.C.A.” invita alla cena benefica “Fiera di essere Donna”, il cui ricavato verrà devoluto ad un’associazione cittadina impegnata negli aiuti alle popolazioni colpite dal terremoto in Turchia e Siria.

La cena sarà servita mercoledì 8 marzo 2023, alle ore 20:30, al ristorante di Alba Accademia Alberghiera - Apro Formazione, in corso Barolo 8.

Per informazioni visitare la pagina Facebook “Terziario Donna Alba”. Prenotazioni entro venerdì 3 marzo, fino ad esaurimento posti, al numero 0173 226611 o alla mail segreteria@acaweb.it

10 marzo ore 17:45 sala Riolfo

“Meghi, la libera delle Langhe”

L’ANPI e l’Arvangia organizzano un incontro per ricordare Margherita Mo, staffetta partigiana con il nome di Meghi, testimone della Resistenza alle future generazioni.

Interventi di: Paolo Borgna, Renato Grimaldi, Enzo Demaria, Ughetta Biancotto, Lorenza Balbo, Simona Colonna e altri testimoni.

16 e 17 marzo al Teatro Moretta

Spettacolo teatrale “Antigone, il sogno della farfalla”

Il 16 marzo 2023, alle ore 21, al teatro Moretta di corso Langhe n. 106, va in scena “Antigone - Il sogno della Farfalla”, una storia attualissima, un personaggio dalla forza straordinaria.

Lo spettacolo è promosso dall’Associazione Teatro del Fiasco, in collaborazione con il Teatro di Tela e fa parte del festival “Orizzonti”.

Di Donatella Venuti, è liberamente ispirato al romanzo filosofico – poetico-teatrale “La Tomba di Antigone” di Maria Zambrano, con la regia di Americo Melchionda e con Maria Milasi (Antigone) e Americo Melchionda (Polinice /Eteocle – Arpia).

La replica, nella mattinata del 17 marzo, è riservata alle scolaresche.

"Il sogno della farfalla" vive la sua vita in un attimo e non conosce vecchiaia, decadenza o malattia ma solo un'eterna sfolgorante giovinezza, sottratta al passare del tempo, ma imprigionata nell'attimo; una vita breve e pura, irradiata dalla gloria del coraggio e resa eterna dalla trascendenza dell'amore.

Antigone indossa un logorato abito da sposa, ingurgita compulsivamente le pillole che bloccano l’enzima PKMZeta della memoria: vuole dimenticare! Ma in un luogo non luogo tra vita e morte, le ombre dei personaggi della sua storia si sovrappongono nel suo cervello sotto forma di allucinazioni. Non le rimane che attraversarle quelle ombre, e forse, alla fine, riuscirà a raggiungere Polinice nella città dei fratelli, la città nuova: “… in cui non ci saranno né figli, né padri, non ci sarà sacrificio e l’amore non sarà più accerchiato dalla morte”.

16 marzo ore 20 Parrocchia di Cristo Re

“Cena di marzo”

La “Cena di marzo” è un’iniziativa solidale il cui ricavato verrà devoluto a favore delle attività svolte dall’Housing sociale Via Vai, che ospita donne che si trovano in stato di fragilità.

Si terrà giovedì 16 marzo 2023 alle ore 20:00 nella sala Marino della Parrocchia di Cristo Re (offerta a partire da 25 euro, vino escluso).

Durante la cena verranno proposte letture e riflessioni transfemministe da parte del gruppo NonUnaDiMeno di Alba.

È organizzata dall’Housing Sociale Via Vai e dall’associazione di volontariato Il Campo ODV e per prenotare occorre telefonare, o contattare tramite Whatsapp, il numero 389 3425026.

18 marzo ore 21 Teatro G. Busca

Concerto “E(s)senza Musica?”

Mariacarla Cantamessa al flauto traverso e Simona Colonna al violoncello, flauto e voce, esploreranno in concerto i suoni: l’”Essenza” della musica. Quelli più importanti e più significativi per l’uomo, quelli che da sempre lo accolgono nella vita, quelli che lo fanno vibrare di emozione e che elevano il suo spirito.

Sabato 18 marzo 2023 alle 21 al Teatro Sociale Giorgio Busca si spazierà dai suoni della terra, ai canti sciamani, alla musica che incanta (si pensi alla voce di Orfeo e al canto delle sirene) alla lettura (Metamorfosi di Ovidio) con l’esecuzione di “Syrinx” di Debussy e di “Curima Curima” di Simona Colonna, un chiaro invito a rallentare.

Dicono Mariacarla e Simona: “Siamo l’incontro di amicizia e musica, un simposio di vite e percorsi diversi, accomunate dalla convinzione che fare musica faccia la differenza, sempre”.

Prenotazioni su Eventbrite.

23 marzo ore 21 Fondazione Ferrero

Evento “Non solo l’8”

Giovedì 23 marzo 2023 alle ore 21:00 alla Fondazione Piera Pietro e Giovanni Ferrero, L.T.A. Los Tres Amigos insieme alla corale I mulini a vento e in collaborazione con l’associazione MAI+SOLE presentano “Non solo l’8”, un percorso emozionale tra musiche storie e immagini al femminile.

Uno spettacolo per riflettere, ridere e capire il mondo femminile raccontando e cantando musiche del passato e del presente.

L’ingresso è a offerta libera. Una parte del ricavato verrà devoluto all’associazione MAI+SOLE.

La compagnia L.T.A. LOS TRES AMIGOS è formata da un gruppo di amici di Magliano Alfieri. Da anni portano in giro il loro spettacolo di storie e di emozioni, che fanno rivivere attraverso racconti, immagini e musica.

25 marzo ore 21 Teatro G. Busca

Spettacolo teatrale “I dialoghi della vagina”

Lo spettacolo di sabato 25 marzo 2023 alle 21 al Teatro Sociale Giorgio Busca, prodotto da “Teatro al Femminile”, è scritto e diretto dalla pluripremiata Virginia Risso, artista poliedrica nel panorama teatrale italiano.

In scena, insieme all’autrice, c’è Gaia Contrafatto, anche lei collaboratrice storica di Teatro al Femminile.

“I dialoghi della Vagina” è una stand-up commedia, dove l’interazione con il pubblico abbatte non solo la quarta parete, ma anche tabù e luoghi comuni legati all’universo femminile. L’irresistibile capacità delle attrici di raccontare e raccontarsi, regala allo spettatore una performance esilarante e molti spunti di riflessione.

A fare da sfondo, le opere della pittrice russa Elena Romanovskaya.

Per biglietti e prenotazioni: kingkongtorino@gmail.com

25 e 26 marzo ore 9:30-12:30 e 14:30-18:30

Palazzo comunale di Alba

Giornate FAI di Primavera

Il Gruppo FAI di Alba e Langhe, propone un circuito di visita dedicato a Macrino d’Alba, pseudonimo di Gian Giacomo de Alladio, pittore nato ad Alba nella seconda metà del ‘400, che toccherà i Comuni di Alba e Neviglie con la visita dei luoghi dove sono conservate le sue opere.

Ad Alba l’appuntamento è per sabato 25 e domenica 26 marzo 2023, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, con l’apertura straordinaria del Palazzo comunale di Alba e la visita alla sala consiliare, dov’è conservata la tavola lignea del 1501 che ritrae anche le due donatrici.

12-19-26 di marzo ore 11 Chiesa di San Giuseppe

I concerti della domenica “Bacco&Orfeo"

Domenica 12, 19 e 26 marzo 2023, appuntamento con la rassegna “Bacco&Orfeo”, alle ore 11, nella Chiesa di San Giuseppe in piazzetta San Giovanni Paolo II.

Organizzata da Alba Music Festival, propone musica dal vivo e degustazione di vini con Ico Turra. La direzione artistica è di Giuseppe Nova, l’introduzione all’ascolto dei concerti è di Dino Bosco.

Biglietti e programma completo sul sito www.albamusicfestival.com

23 marzo ore 17:30 Museo Eusebio

Selezione “Reveal a gem" e borsa di studio YWPA

Giovedì 23 marzo 2023, alle ore 17:30, al Museo Civico Federico Eusebio si terrà la cerimonia di chiusura di "Reveal a gem", iniziativa promossa da Zonta International, per il tramite di Zonta Club Alba Langhe Roero, con il patrocinio del Comune di Alba e con la Consulta Comunale per le Pari Opportunità, finalizzata a: insignire del riconoscimento Zonta una ragazza di età inferiore a 25 anni che per il territorio possa considerarsi “una gemma”, preziosa per le particolari capacità e gli impegni sociali assunti.

Il 6 marzo scadrà invece la candidatura alla borsa di studio “Young Women in Public Affairs (YWPA)”, promossa da Zonta International, per il tramite di Zonta Club Alba Langhe Roero, con il patrocinio del Comune di Alba e con la Consulta Comunale per le Pari Opportunità, riservata alle alunne delle scuole secondarie di II grado, di età compresa tra i 16 e 19 anni. Il programma, avviato da Zonta International nel 1990, ha lo scopo di valorizzare, nei 63 paesi in cui è presente, le giovani donne che dimostrino abilità di leader e operino in attività sociali e civiche, così da incoraggiarle a continuare l’impegno nella vita pubblica.