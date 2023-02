Bra, la Scuola di Pace e l’Anpi presentano il libro "Stragi d’Italia"

La Scuola di Pace "Toni Lucci" di Bra, insieme all’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia), all’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo e all’associazione Mosaico, organizza per domani, venerdì 3 marzo (ore 21) la presentazione del libro di Daniele Biacchessi "Stragi d’Italia. Ombre nere. 1969-1980".

L’appuntamento, a ingresso gratuito, si terrà nella sala conferenze del centro polifunzionale "Giovanni Arpino", in largo della Resistenza.

Il volume, disponibile da inizio marzo, tratta dell’evoluzione del terrorismo nero, fin dalla sua nascita. La serata vedrà la presenza dell’autore che ne parlerà insieme a Giovanni Foresti.

Marina Isu, consigliera comunale con delega alla Scuola di Pace, spiega perché hanno deciso di proporre questo evento. "Il libro narra di episodi che la mia generazione ha vissuto non sui libri di storia, ma come notizie di cronaca viste al telegiornale. Il tema del valore democrazia e di quanto sia importante preservare la nostra Costituzione va assolutamente in parallelo con quelli della Scuola di Pace. L’idea è nata dall’Anpi, che ha svolto tutte le pratiche organizzative".

Le riflessioni sulla stagione delle stragi risultano del resto ancora molto attuali e rilevanti: "È sempre importante conoscere la nostra storia, per cercare di evitare di fare gli stessi errori. Ma oggi è ancora più importante, alla luce di episodi come quello del pestaggio nella scuola di Firenze. I regimi autoritari trovano sempre nell’indifferenza delle persone il germe per crescere. A mio avviso, ci sono diversi segnali a cui dobbiamo prestare attenzione. Per questo motivo, abbiamo ritenuto opportuno proporre alla cittadinanza questa serata. Speriamo che partecipino anche studenti: spesso il programma scolastico non arriva a trattare quest’argomento", conclude Isu.

Info scrivendo ad ass.nazionale.partigiani.bra@gmail.com.