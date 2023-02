"Domani è troppo tardi!": il 3 marzo, anche a Cuneo, torna il Fridays For Future

Questa nuova mobilitazione è estremamente necessaria poiché viviamo in un'emergenza e oggi più che mai dobbiamo gridare nelle piazze di tutto il mondo che "Domani è troppo tardi" e che l'azione per la giustizia climatica non è rimandabile.



Nel 2022 in Italia si sono verificati 310 eventi estremi che hanno portato a morti e gravi danni economici. Quella dell'anno scorso è stata l’estate più calda della storia Europea e nel sud Italia si sono registratetemperature degne di record. Nonostante tutto ciò, la maggior parte dei comuni e governi nazionali continua a non agire o ad agire in modo insufficiente. Mai come oggi si sente forte la necessità di dare nuova voce alla scienza.



In questo panorama di generale sfiducia verso le istituzioni e peggioramento delle conseguenze del collasso climatico, Fridays For Future, ovvero il movimento globale per la giustizia climatica, sente la necessità di chiamare una nuova giornata mondiale di azione contro la crisi climatica.



Menzogna, fantascienza, sfiducia: sono queste le parole che imperano nelle nostre menti. Dati scientifici, energia e rabbia sono le loro possibili sostitute.



Manca la percezione dell’emergenza sul clima e questo ci sta portando verso cambiamenti irreversibili. Tra i disordini di una politica da cui non ci sentiamo rappresentati noi di Fridays For Future abbiamo scelto di rinnovare ancora la nostra rabbia e di manifestare venerdì 3 marzo, scendendo nelle piazze di tutto il mondo per trasformare quella rabbia in proposte concrete verso un mondo decarbonizzato! La nostra rabbia diventa oggi energia rinnovabile!



Il ritrovo sarà alle 9 dalla stazione ferroviaria. Da lì partirà il corteo per le vie cittadine che si concluderà al Parco della Resistenza. Lì ci saranno dei gruppi di discussione su alcune tematiche inerenti alla crisi climatica, moderati da realtà che si occupano di quei temi specifici.



Per ogni informazione segui le pagine social di Fridays For Future Cuneo e non esitare a contattarci.