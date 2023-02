Festa della donna: tornano a Saluzzo le "storie di (dis)pari opportunità"

Dal 28 febbraio al 28 marzo, un intero mese di “Storie di (dis)pari opportunità”.

Il Comune di Saluzzo con la Consulta pari opportunità ha preparato un ricco cartellone diappuntamenti con al centro la Giornata internazionale della donna dell’8 marzo.

Sono tutti eventi a ingresso libero, fino ad esaurimento posti.

Il primo è in programma martedì 28 febbraio alle 21 al Monastero della Stella (piazza Trinità 4) con “Rivelare una gemma”, consegna della rosa gialla ad una giovane studentessa a cura dello Zonta club Saluzzo e, a seguire, lettura-spettacolo “Christine e Tommaso si raccontano”, in collaborazione con l’istituto superiore “Denina Pellico Rivoira” di Saluzzo.

Sempre lo Zonta saluzzese, mercoledì 1 marzo alle 18 consegna la “rosa gialla tutto l’anno” alle donne del Consiglio comunale.

Giovedì 2 marzo alle 18 il Monastero della Stella ospita la presentazione del libro di Maria Grazia Colombari “Tutt’è peccate murtale so ffemmene. Donne e pregiudizio nei proverbi dialettali italiani”.

Sabato 4 marzo, tutto il giorno, distribuzione del pane per la campagna “La violenza è pane quotidiano” a cura dell’associazione “Mai + sole”.

Lunedì 6 marzo il ritrovo è alla multisala Italia (piazza Cavour 12) per il film “Anche io (she said)” di Marua Schrader, a cura dello Zonta club Saluzzo.

Martedì 7 marzo, in collaborazione con la rassegna “Trame di Quartiere”, la Sala tematica del Quartiere (piazza Montebello 1) accoglie l’immunologa e docente universitaria Antonella Viola che presenta il suo libro “Il sesso è (quasi) tutto. Evoluzione, diversità e medicina di genere”.

Per la Festa della donna, mercoledì 8 marzo, alle 21 al cinema teatro “Magda Olivero” (via Palazzo di città) si tiene la presentazione del progetto “Sovversive”, seguita dallo spettacolo “Eva. Diario di una costola” con Rita Pelusio, a cura di Anna Chiara Busso – Compagnia teatrale “Primo atto”.

Il programma prosegue lunedì 13 marzo alle 18,30 al Monastero della Stella con lo spettacolo teatrale “Loop: liturgia della paura” dell’attivista italo-iraniana Hasti Naddafi, con la partecipazione di Luca Fancello, a cura della Fidapa, sezione di Saluzzo.

Mercoledì 15 marzo alle 17 nello “Spazio culturale piemontese” di corso Roma, Angela Delgrosso interviene su “Marie Curie. La scienziata, la sposa, la madre”.

Mercoledì 22 marzo alle 21 al “Magda Olivero” è in calendario lo spettacolo teatrale “Cassandra in manicomio” della compagnia “Circolo degli artisti” di Torino, a cura dell’associazione “Di-a.psi”.

Venerdì 24 marzo alle 18 nella Sala tematica del Quartiere c’è la presentazione di “Sguardi”, a cura dell’associazione “Mai + sole”, in collaborazione con la rassegna “Trame di Quartiere”.

Conclusione, martedì 28 marzo alle 18 con la presentazione del libro “La bambina di Odessa. La battaglia di una madre, la promessa fatta a un figlio” della giornalista Tiziana Ferrario, in collaborazione con “Trame di Quartiere”.

“Allargare la visione, sentire più voci, coinvolgere le varie anime del territorio, approfondire e confrontarsi – dice il sindaco Mauro Calderoni -. Questa è la ricetta che cerchiamo di usare sempre per animare la comunità di Saluzzo e che abbiamo applicato all’interno della Consulta pari opportunità per questo mese di appuntamenti in occasione della Festa della donna, per un 8 marzo che vada oltre alle mimose e alla cena fra amiche”.

“Il programma di quest’anno – aggiunge l’assessora Attilia Gullino - è particolarmente ricco di iniziative, grazie anche alla piena ripresa delle attività da parte delle associazioni nel post- covid. C’è una diversificazione nei temi affrontati, dalla tutela delle donne alla medicina di genere alla malattia psichica . Inoltre, proprio la sera della Festa della donna al Magda Olivero avremo anche il momento di riflessione “L’otto per l’Iran” per le donne iraniane in accordo con le 7 Sorelle della Granda, coordinate da Savigliano: si tratta della lettura in contemporanea di un breve testo condiviso. La rassegna di quest’anno è il frutto del lavoro di diverse realtà associative, rappresenta uno sforzo comune per trovare punti di contatto e riflettere insieme su argomenti sensibili. Ringrazio chi ha dato il proprio contributo e invito tutti a partecipare”