Figure femminili e musica rinascimentale in San Francesco a Cuneo

Venerdì 3 marzo, alle ore 17.30, presso il Complesso Monumentale di San Francesco di Cuneo (via Santa Maria 10), si terrà la visita guidata gratuita alla scoperta de “Le figure femminili nelle opere di Tiziano, Tintoretto e Veronese”, nuova iniziativa collaterale del progetto espositivo “I colori della fede a Venezia: Tiziano, Tintoretto, Veronese”, promosso da Fondazione CRC e Intesa Sanpaolo. L’appuntamento fa parte della rassegna annuale “8 marzo è tutto l’anno” proposta dall’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cuneo che prende spunto dalla Giornata internazionale della donna (programma completo alla pagina https://www.comune.cuneo.it/pari-opportunita/8-marzo-e-tutto-lanno.html). Prenotazione obbligatoria scrivendo a museo@comune.cuneo.it o chiamando il numero 0171.634175 (dal martedì al venerdì, dalle 15.30 alle 18.30). Domenica 5 marzo, alle ore 19.45, sempre presso il Complesso Monumentale di San Francesco di Cuneo, si terrà il concerto di musica vocale del Rinascimento veneziano, dal titolo “Mirabile Mysterium”, curato dal Conservatorio Ghedini di Cuneo. Prenotazione obbligatoria su www.fondazionecrc.it , posti limitati.

La visita di venerdì 3 marzo sarà condotta dalla guida turistica Francesca Di Paolo e prevede la consegna di una copia omaggio del catalogo della mostra. L’iniziativa fa parte della rassegna, organizzata dal Comune di Cuneo, “8 marzo è tutto l’anno” la cui edizione 2023 è dedicata al “Viaggio delle Donne”, considerato nella sua accezione più ampia: il viaggio fisico, il viaggio interiore, il viaggio a cui spesso sono costrette, il viaggio come evoluzione interiore che una donna può compiere nell’arco della sua vita proprio in quanto donna.

Il concerto di musica rinascimentale curato dal conservatorio Ghedini, che si terrà domenica 5 marzo, proporrà l’esecuzione dal vivo di musiche vocali di autori attivi in ambito veneziano nel Rinascimento, tra cui il fondatore della scuola Veneziana Adrian Willaert, di cui sarà eseguito il brano che dà il titolo al concerto, Andrea Gabrieli e Claudio Monteverdi: in particolare, a ciascuno dei temi delle cinque tele esposte, Annunciazione, Battesimo di Cristo, Ultima Cena, Crocifissione e Resurrezione, verrà dedicata una sezione del concerto, che si aprirà tuttavia con alcuni brani di tematica profana. Si esibiranno gli allievi della classe di Canto rinascimentale e barocco della cantante e artista di livello internazionale esperta proprio in questo repertorio Barbara Zanichelli, e quelli del laboratorio di Ensemble vocale della professoressa Elena Camoletto. I solisti saranno i soprani Maria Rosaria Giraudi e Barbara Zanichelli, i contralti Federica Leombruni e Margherita Scaramuzzino, i tenori Livio Cavallo e Corrado Margutti, i bassi Riccardo Bertalmio e Davide Sacco. L’Ensemble vocale è composto dai soprani Eleonora Briatore, Ilaria Bogetti, Lucrezia Ciafardone, Susanna Ghibaudo e Tiziana Giuggia, dai contralti Elena Camoletto, Clara Giordano e Gaia Mirabella, dai tenori Federico Demarchi, Samuele Fuso, Fabrizio Marcini, Fabrizio Spighelli e Nicolò Stalla, dai bassi Umberto Bo, Luca Dutto, Luca Ferrari, Lorenzo Mameli, Gabriele Musio e Ludovico Pent. Accompagnano l’esibizione, secondo la prassi esecutiva del periodo storico rinascimentale, Francesco Olivero al liuto e Eleonora Ghiringhelli alla viola da gamba.