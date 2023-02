Nuova vita a pantaloni e t-shirt usate: torna a Savigliano lo Swap party

Chi vuole scambiare i propri abiti usati dando una mano all'ambiente prenda nota dell'appuntamento. Sabato 25 febbraio – dalle 10 alle 19 – presso palazzo Longis, in via Torre de Cavalli 5, torna lo “Swap party”, una delle ultime tendenze in fatto di moda che significa letteralmente “scambiare”, “barattare”.

Nata a Manhattan, l'iniziativa ora torna a Savigliano nell'ambito dei progetti del rinnovato progetto “Oceano” di Oasi Giovani.

Portando capi che non si indossano più (ovviamente puliti ed in buono stato), si riceveranno dei gettoni con cui sarà possibile acquistare altri indumenti. Dai pantaloni alle t-shirt, dai vestiti per bambini alle borse.

Ma non ci sarà solo vestiario: sarà attiva anche una postazione dell'Ashas, associazione a favore di persone con disabilità, che proporrà libri usati ad un prezzo simbolico. Il ricavato andrà ad iniziative benefiche.

A seguire, per chi lo desidera, sarà possibile fermarsi a cena e scambiare quattro chiacchiere.

«L'iniziativa – dicono da Oasi Giovani – serve a riflettere sull'importanza del riuso e della sostenibilità, ed è rivolta a tutti, non solo ai ragazzi. Grazie al principio dell'economia circolare si contribuirà alla salute del pianeta».

Per informazioni è possibile contattare il 348.7202776 oppure seguire “@progetto_oceano” su Instagram.