“Vecchi mulini nei luoghi fenogliani”: la mostra si sposta a Mango

Due gli apputnamenti in programma nei prossimi giorni a Mango grazie all'organizzazione dell'associazione culturale Manganum.

Sabato 4 marzo alle ore 15 nel salone Don Bosso si inaugurerà la mostra fotografica “Vecchi mulini nei luoghi fenogliani”. L'esposizione allestita dalla sezione di Alba di Italia Nostra in collaborazione con l'Associazione Culturale Manganum, presenta i mulini come centro della vita contadina di un tempo, sia da un punto di vista economico che sociale. Alcune fotografie mostrano mulini che hanno mantenuto le caratteristiche originali, altre sono invece immagini di mulini ristrutturati od oggetto di trasformazioni.

Presentata in occasione del centenario fenogliano, questa mostra rappresenta un'importante testimonianza del periodo partigiano in quanto i mulini erano fonte di alimentazione, nascondigli e salvezza per i partigiani in fuga dai rastrellamenti. Grazie all'importante memoria storica, queste immagini hanno anche una grande valenza didattica .

La presentazione sarà a cura della sezione albese di Italia Nostra. Fotografie di Bartolomeo Costamagna e Pierguido Fornaro.

Domenica 5 marzo, alle ore 17 nei locali della Pinacoteca delle Langhe, Dino Rossello, nato a Cortemilia dove vive e lavora, presenterà il suo libro “La vita sul filo“. Tutta la sua vita passa in questo libro, amori, amicizie, sentimenti, lavoro, famiglia e il ricordo indelebile dei sacrifici di chi lo ha preceduto.