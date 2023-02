Banca di Asti mette in guardia contro i tentativi di truffa. "La banca non chiede mai di inserire i dati" [VIDEO]

Sono in corso in questi giorni diversi tentativi di truffa ai danni dei clienti degli istituti bancari italiani attraverso molteplici modalità.

Attraverso quali canali provengono le truffe?

Sms, e-mail o chiamate apparentemente provenienti dalla banca.

Quali leve utilizzano i truffatori per convincerci ad agire?

I truffatori prospettano una imminente situazione di rischio, avvisano su una possibile frode, notificano il blocco del conto corrente, della carta di pagamento o dell’internet banking oppure evidenziano una situazione di non conformità a nuove norme da poco in vigore.

Le istruzioni offerte per risolvere il problema sono fornite tramite:

chiamata vocale;

invio tramite SMS di un link malevolo a un sito simile a quello della banca.

Quali dati vengono richiesti dai malviventi?

Vengono richieste le credenziali d’accesso o i codici di configurazione dell’internet banking, i dati della carta di pagamento. Durante le telefonate spesso i truffatori chiedono di autorizzare o confermare operazioni tramite notifiche sul proprio telefono cellulare.

A volte viene consigliato di disinstallare l’APP e di non accedere all’internet banking per 24-48 ore.

Risulta difficile riconoscere la truffa perché i messaggi fraudolenti potrebbero inserirsi in mezzo a messaggi legittimi ricevuti dalla propria banca e anche le pagine visualizzate sono del tutto simili a quelle del proprio istituto di credito.

Consigli su come prevenire la frode:

non cliccare sui link presenti in SMS o e-mail sospette;

non fornire mail le proprie credenziali;

chiamare immediatamente la propria filiale oppure il call center dell’internet banking (800 235270);

mantenere la calma e non agire di impulso.

Ricordiamo che Banca di Asti non chiede mai di inserire i propri dati bancari via sms, e-mail, telefono o altri sistemi che non siano app e siti ufficiali.