Tredici i Comuni della Granda al voto: alle urne il 14 e 15 maggio

Domenica 14 e lunedì 15 maggio. Queste le date che il Consiglio dei Ministri ha fissato per il primo turno delle prossime elezioni amministrative.

Questa sera la decisione. Sono circa 800 i Comuni chiamati al voto di primavera in tutta Italia. Fanno eccezione quelli della Sicilia, per i quali il governo regionale guidato da Renato Schifani ha deciso come date del voto quelle del 28 e 29 maggio. Nella primavera del 2023 si voterà inoltre anche per le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia, Molise e nella Provincia autonoma di Trento.



In Granda sono 13 i Comuni i cui cittadini saranno chiamati alle urne per rinnovare sindaci e Consigli. Si tratta di Acceglio, Alto, Bergolo, Castelmagno, Castelnuovo di Ceva, Cossano Belbo, Montaldo Roero, Murello, San Michele Mondovì, Vernante, Vicoforte, Villanova Mondovì e Vezza d’Alba.