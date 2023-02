Atletica: Pietro Riva tra i 50 azzurri per gli Europei indoor

Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha ufficializzato i convocati per gli Europei indoor di Istanbul in programma da giovedì 2 a domenica 5 marzo.

Sono 50 gli azzurri selezionati per la rassegna continentale al coperto in Turchia: 26 gli uomini, 24 le donne, per la maggiore spedizione italiana di sempre agli Euroindoor (gli azzurri erano stati 49 a Genova nel 1992).

Nell'elenco dei convocati anche l'albese Pietro Riva.

Il portacolori del GS Fiamme Oro Padova sarà in gara nei 3000 metri, distanza sulla quale ha recentemente aggiornato il proprio record personale.