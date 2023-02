“A tu per tu con la nutrizionista “ a Canale

Questa sera alle ore 21, nei locali della biblioteca “Pietro Cauda” di Canale, si terrà un incontro dedicato alla salute e al benessere alimentare con la nutrizionista Arianna Saglietti.



Si tratta del primo evento dell’anno organizzato dall’associazione di volontariato RoeroRosa, nata ed attiva già nel periodo Covid, che ha recentemente pubblicato sul sito www.roerorosa.it il programma 2023.



I prossimi incontri sono calendarizzati per il 14 marzo, tema “Contatto sicuro_Diversamente Difesa” imperniato sulla difesa e sicurezza personale e a seguire il 20 aprile con “Pittura alchemica” e il 25 maggio con il tema “Sessualità”.



Anche per l’estate sono previste uscite e camminate all’aperto.



Il logo del sodalizio è stato oggetto di un restiling che ha visto impegnati gli studenti della sezione grafica dell’istituto “Velso Mucci” di Bra.



Il disegno - bozzetto dell’allieva Veronica Abrate è stato scelto per rappresentare l’associazione, coordinata da un team femminile formato da Andreina Tarasco (presidente), Anna Errera, Vera Pavone e Daniela Impastato.



Andreina Tarasco è anche autrice del libro “Soffio di vento” ed. Clavilux, racconto di vita vissuta, che verrà presentato nella biblioteca di Piobesi il prossimo 12 marzo.