Il MAG 2023 scalda i motori con l’evento di premiazione del Concorso Novità Tecniche

Venerdì 24 febbraio alle ore 19, a Savigliano presso il Teatro Milanollo (piazza Casimiro Turletti, 7), si svolgerà la Premiazione del Concorso Novità Tecniche 2023 del MAG – 40a Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola di Savigliano, in programma nell’area Fieristica di Savigliano dal 16 al 19 marzo. Durante la serata, organizzata dalla Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano, verranno anche presentate le novità della più grande manifestazione outdoor del Nord-Ovest con i suoi 270 espositori, 50mila mq di area espositiva e 60mila visitatori del settore.

Per avere aggiornamenti e maggiori informazioni sul concorso e sulla fiera è possibile consultare il sito Internet www.fierameccanizzazioneagricola.it.



Il Concorso Novità Tecniche viene proposto dal Mag – Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola a tutti gli espositori con lo scopo di valorizzare i costruttori di macchine agricole che si distinguono per la loro ingegnosità, che hanno progettato e costruito attrezzature e componenti che rappresentano innovazioni costruttive e funzionali o perfezionamenti idonei ad assicurare un progresso tecnico nell’ambito della meccanizzazione agricola. L’iniziativa si inserisce ogni anno nell’ambito specifico della valorizzazione dell’innovazione tecnica e tecnologica, all’insegna di un efficientamento e di una sostenibilità sempre maggiori delle attrezzature per la lavorazione dei terreni in contesti di montagna, pianura e collina. Sulla base della documentazione fornita dal costruttore e in applicazione del regolamento del Concorso, vengono assegnati due tipologie di premi, ciascuno contraddistinto dal titolo “Novità Tecnica” o “Menzione Tecnica”.



Ad esaminare le proposte ammesse al Concorso e ad assegnare i riconoscimenti è un’apposita Commissione tecnica altamente qualificata di cui fanno parte Renato e Marco Delmastro (Cnr Stems), Giacomino Fasano (Arproma), Andrea Borio (Federacma), Gianluca Ravizza (Cai), Sandro Liberatori (Enama Servizi Srl), Davide Gnesini (Unacoma), Giuliano Sobrà e Andrea Ingaramo (Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano). Nel corso dell’evento di premiazione ciascun costruttore vincitore verrà chiamato sul palco del Teatro Milanollo per ricevere il premio di riconoscimento e spiegare, anche tramite l’ausilio di una breve clip video, il funzionamento dell’innovazione vincitrice.



Infine, quest’anno verrà anche consegnato il riconoscimento “MAG Energy” per le aziende aderenti al Concorso che hanno altamente valorizzato i temi dell’energia e dell’elettrico in ambito agricolo.