Nord Engineering partner Cuneo Volley Green

Prosegue la collaborazione tra il Cuneo volley e Nord Engineering, tra le aziende leader del settore dello smart waste management e per questo all’interno del progetto “Cuneo Volley Green”.

Da più di vent’anni sul mercato, dopo essersi sviluppata a livello nazionale, oggi è presente con il proprio sistema innovativo di raccolta dei rifiuti in oltre 20 Paesi del mondo.

« Siamo orgogliosi di collaborare con il Cuneo Volley e rientrare tra i partners “Green”» - ha dichiarato Andrea Fissore, responsabile Marketing di Nord Engineering - « la partnership, nata la scorsa stagione, si basa sulla condivisione di alcuni principi: crediamo nei giovani, nei valori e sosteniamo lo sport. La nostra è una realtà fortemente radicata sul territorio cuneese, su una provincia “Granda” di nome e di fatto, che in pochi anni si è espansa in tutta Italia e nel Mondo; questo è motivo di orgoglio e crescita per l’azienda. Siamo contenti di confermare il nostro supporto, per crescere insieme grazie a questa partnership che speriamo sia d’aiuto e di motivazione per le ambizioni del Cuneo Volley».

Progettano soluzioni altamente tecnologiche, sostenibili ed efficienti realizzate attraverso tecnologie green. Con l’obiettivo di superare i limiti della raccolta tradizionale nel rispetto delle normative ambientali, Nord Engineering ha sviluppato l’esclusivo Sistema di Raccolta Easy, un’innovativa attrezzatura automatica mono operatore bilaterale capace di raccogliere diverse tipologie di contenitori realizzati ad hoc in acciaio 100 % riciclabile ed utilizzata in oltre 20 Paesi del mondo.Realizzano progetti sostenibili, condividono obiettivi, uniti da una visione comune: Essere parte integrante di un futuro migliore e più sostenibile.

Scopri di più su www.nordengineering.com

Video visita: https://youtu.be/QhUfHuLlmHI