Tutto pronto per lo Smile Volley Camp edizione 2023

La macchina organizzativa dello Smile Volley Camp è pronta per la quindicesima edizione.

La prima settimana del Camp scatterà domenica 16 luglio, fino a sabato 22 luglio; mentre la seconda settimana si svolgerà dal 23 al 29 luglio.

Ad Artesina, nel comprensorio del Mondolè Ski, gli atleti saranno ospiti delle strutture dell’Hotel Marguareis (tre stelle), in camere con bagno privato, doccia, asciugacapelli, TV e telefono.

Le sedute di allenamento si svolgeranno presso i gli impianti sportivi del monregalese, oltre che sui campi limitrofi all’albergo.

STAFF TECNICO

Anche il 2023 vedrà la presenza di uno staff tecnico di altissimo prestigio, a garanzia di un livello tecnico tra i migliori d’Italia.

Confermato alla guida del settore tecnico femminile ci sarà Marco Bracci, campione della Generazione di Fenomeni con Julio Velasco. Con la maglia azzurra, Bracci ha vinto praticamente tutto: Mondiali, Europei, Coppa del Mondo, due medaglie olimpiche. Nei club ha conquistato sei scudetti, Coppe Italia e ben 13 successi internazionali. Dal 2006 è tecnico federale, collaborando con la nazionale italiana femminile di Barbolini e sedendo su alcune panchine di Serie A2 ed A1, come Marsala, Caserta e Scandicci.Lo staff maschile potrà contare sulla presenza di Marco Fenoglio nella settimana dal 16 al 22 luglio, mentre Alberto Bonelli sarà il referente per la settimana successiva. Marco Fenoglio da oltre vent’anni si è distinto allenando Top Team femminili e maschili, conquistando Scudetti e Champions League. Vanta inoltre una grande esperienza internazionale sulla panchina dalla nazionale rosa slovacca. Attualmente è impegnato nel campionato di A1 greco, con la squadra femminile del Paok Salonicco. Oltre ad Alberto Bonelli, storico atleta del Vbc Mondovì e tecnico delle formazioni maschili monregalesi, a coadiuvare i lavori ci sarà Floriana Bertone, che per anni ha militato in serie A1, vincendo titoli nazionali e mondiali, oggi parete integrante dello staff tecnico giovanile della Lpm pallavolo Mondovì. Tanti poi gli allenatori qualificati che saranno presenti alle sedute di allenamento.Lo Smile Volley Camp vedrà inoltre la partecipazione di atlete di Serie A2: Alessia Populini, schiacciatrice della LPM BAM Mondovì e Sofia Rebora, centrale del Roma Volley.

COSTI E SCONTISTICHE

E’ possibile iscriversi alla formula “Day Camp” (quota 200€), mentre la quota “standard” dello Smile Volley Camp, ovvero dalla domenica al sabato, ammonta a 385€, comprensiva di tutte le lezioni tecniche, trattamento di pensione completa, assicurazione infortuni e completino ufficiale. Per due fratelli iscritti ad una settimana, la quota sarà di 730€ complessivi.

Ovviamente sarà possibile iscriversi ad entrambe le settimane, con una quota scontata totale di 750€, con la possibilità di fermarsi gratuitamente in hotel per tutto il week end a cavallo dei due turni.

CORSO AGGIORNAMENTO

Nell’ottica di “fare squadra” e per creare una sinergia tra i tecnici Marco Bracci e Marco Fenoglio e gli allenatori del territorio, mercoledì 19 luglio si terrà un corso di aggiornamento Fipav, organizzato in collaborazione con il Comitato Cuneo-Asti. Lo stage si terrà presso l’impianto sportivo del PalaManera di Mondovì. Al termine della seduta tecnica, ci sarà spazio per un confronto, in una sorta di tavola rotonda dedicata agli allenatori.

NON SOLO VOLLEY: ATTIVITA’ BENEFICA

Come tradizione, anche l’edizione 2023 dello Smile Volley Camp vuole dare un contributo solidale tangibile. Quest'anno abbiamo il piacere di aver ospite Marco Braico, arbitro di serie A1 di pallavolo e appassionato di sport in generale. Nella vita di tutti i giorni, Marco Braico insegna matematica e fisica in un liceo scientifico; in una vita passata e parallela, dal quale è brillantemente uscito, ma di cui porta inevitabilmente (ma anche per fortuna) il ricordo, è stato malato di leucemia. Su consiglio del suo medico ha raccontato la sua storia nel 2009, dando alle stampe il libro “La festa dei limoni”. Da lì ne sono seguiti altri quattro, sempre scritti con l’obiettivo della solidarietà: tutti i ricavati, unitamente ad altre donazioni, sono stati usati da Marco Braico e dalla “La festa dei limoni – Onlus” da lui fondata per realizzare diversi progetti con cui acquista e dona ad ospedali, case di cura ed associazioni per il benessere dei “pazienti malati”.Insieme a lui si è voluto sostenere un progetto concreto, che possa essere di aiuto al nostro territorio. La cifra di 1.000,00€ sarà infatti devoluta alla Croce Rossa di Mondovì per l’acquisto di un defibrillatore.

PER INFO E ISCRIZIONI

Per informazioni si può scrivere a smilevolleycamp@libero.it, o telefonare al numero 347 3930359 (Maurizio).