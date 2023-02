Volley maschile Serie C: seconda trasferta consecutiva per il VBC Mondovì/Villanova, sabato sfida a Condove contro il Valsusa

Nella quindicesima giornata – quarta di ritorno del Campionato di Serie C maschile seconda trasferta consecutiva per il VBC Mondovì/Villanova allenato da Massimo Bovolo e Fabrizio Marchisio, che sabato alle ore 18 giocherà a Condove contro il Valsusa, attualmente ottavo con 16 punti.

I monregalesi, che arrivano dal prezioso successo per 3-1 ottenuto a Moncalieri contro la Pallavolo Torino e che in classifica generale sono attestati al terzo a -1 dal Val Chisone secondo e soprattutto a +3 sul S. Paolo Torino quarto, puntano alla conquista dei 3 punti in palio onde restare in zona play-off, a cui si qualificano le prime 3 di ciascuno dei 2 gironi.

“A Condove – asserisce coach Massimo Bovolo – dovremo fare molta attenzione perché il Valsusa ha assoluta necessità di punti per stare fuori dalla zona rossa dei play-out. Per evitare complicazioni e trappole dovremo essere bravi ad approcciare la partita nel modo migliore ed imporre il nostro ritmo sin dall’ avvio, senza limitarci ad attendere gli errori avversari. Come sempre il nostro obbiettivo è quello di conquistare il successo pieno, che sarebbe davvero importante tanto per la classifica quanto per l’ autostima e che ci permetterebbe di continuare con serenità e convinzione maggiore il nostro percorso di crescita tecnico e tattico nonché di presentarci nel modo migliore per il big match in programma sabato 4 marzo al Pala Tomatis contro la capolista Racconigi”