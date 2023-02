Coldiretti Cuneo: nuova casa per l'agricoltura fossanese

L’agricoltura di Fossano e dintorni ha una nuova casa: l’Ufficio Zona Coldiretti di Fossano si è trasferito in via Foro Boario 17, non lontano dalla vecchia sede. La scelta dei moderni e più ampi spazi nasce dalla volontà di stimolare la crescita di un territorio cruciale per l’agricoltura cuneese come quello fossanese e di servire con ancor più efficienza le aziende agricole locali, oltre il 70% delle quali sono associate a Coldiretti.

Si tratta di circa 1.200 realtà agricole – spiega Coldiretti – operative in un territorio che ricade nei Comuni di Bene Vagienna, Centallo, Fossano, Genola, Lequio Tanaro, Salmour, Sant’Albano Stura, Trinità e Vottignasco.

“La nuova sede Coldiretti è un segnale importante che va nella direzione di valorizzare un territorio di profonda vocazione agricola con un tessuto imprenditoriale di prim’ordine ed eccellenze distintive dell’agroalimentare piemontese” dichiara il Presidente Coldiretti di Zona Fossano, Raffaele Tortalla.

Dalla pianura alle dolci colline che si dispiegano a est di Fossano in direzione Langhe, sono variegati gli indirizzi produttivi delle aziende locali; si va dall’allevamento di bovini da latte e da carne alla coltivazione dei cereali, dall’allevamento di suini alla frutticoltura, fino alla coltivazione degli ortaggi e delle nocciole.

“Gli Uffici rinnovati e potenziati ci consentiranno di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi ad agricoltori e cittadini. Un investimento che è una chiara indicazione dell’importanza del nostro patrimonio agricolo per la Granda” evidenzia il Segretario Coldiretti di Zona Fossano Corrado Bertello.

Nell’Ufficio Coldiretti di Fossano gli agricoltori trovano assistenza e tutela sindacale, consulenza legale, fiscale, giuslavoristica, assicurativa, tecnica e proposte formative, oltre ai servizi del Centro Assistenza Agricola (CAA), del Centro Assistenza Fiscale (CAF), di Campagna Amica e del Patronato EPACA.

La nuova sede è, inoltre, aperta a tutti i cittadini che si affidano ai servizi fiscali e assistenziali offerti con la consueta professionalità dagli operatori Coldiretti del CAF e di EPACA.

L’Ufficio di Fossano – uno degli otto Uffici Zona Coldiretti sul territorio provinciale insieme ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Mondovì, Saluzzo e Savigliano – è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì in orario 8-13, mentre di pomeriggio, chiuso al pubblico, si riceve su appuntamento telefonando al numero 0172 698711.