Frutticoltore di Revello selezionato tra i talenti dell'Organizzazione Mondiale Agricoltori

C’è un giovane imprenditore della Coldiretti Cuneo fra i venti agricoltori under 35 selezionati in tutto il mondo dall’Organizzazione Mondiale degli Agricoltori (OMA) per la terza edizione del Gymnasium, il programma internazionale di alto livello per la formazione di imprenditori, futuri leader nel settore agricolo.

È il frutticoltore di Revello Nicolò Bertorello, membro del Comitato provinciale Giovani Impresa, che fino al prossimo anno – spiega Coldiretti Cuneo – sarà coinvolto in un percorso formativo con incontri online e in presenza, momenti di confronto con istituzioni, esperti e tecnici di caratura internazionale, oltre alla possibilità di sedere al tavolo del più rilevante dibattito sull’agricoltura a livello globale in prestigiosi appuntamenti come il Comitato per la sicurezza alimentare mondiale (CFS), il Forum globale sull’alimentazione e l’agricoltura e il Food System Summit dell’ONU.

Trent’anni, appassionato di agricoltura sin da bambino, Nicolò Bertorello ha frequentato l’Istituto tecnico agrario di Lombriasco, si è laureato in Scienze Agrarie e ha vissuto un’esperienza all’estero in un’azienda vivaistica svizzera. Oggi conduce l’azienda di famiglia assieme ai genitori e allo zio con spirito di intraprendenza e inclinazione alle sperimentazioni; ne è un esempio l’innovativo impianto di serre sospese sulle piante di kiwi che, riducendo l’umidità, punta a contenere le problematiche della moria e della batteriosi.

Il Delegato di Giovani Impresa Cuneo Marco Bernardi esprime “grande orgoglio per la selezione di Nicolò all’esclusivo programma dell’OMA, occasione unica di valorizzazione dei talenti e di scambio con tanti giovani imprenditori agricoli di tutto il mondo, chiamati a gettare le basi per la sicurezza alimentare globale e il contrasto al cambiamento climatico, migliorando al contempo la redditività delle aziende agricole”.

Il presidente di Coldiretti Cuneo Enrico Nada definisce il Gymnasium dell’OMA “un’opportunità straordinaria che premia competenza e coraggio, fondamentali in questa fase cruciale per l’agricoltura e la sua transizione green e digitale. Sarà un’esperienza certamente importante per Nicolò e di grandissimo valore per la nostra Coldiretti che, grazie a Giovani Impresa, si impegna ogni giorno nella condivisione delle conoscenze tra i giovani imprenditori agricoli”.