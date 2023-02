Al Museo "Eusebio" di Alba il concerto "Bella figlia dell’amore" e la visita ai depositi del museo

Fine settimana ricco di appuntamenti al Museo Civico "Federico Eusebio" di Alba.

Sabato 4 marzo, alle ore 17.30, la rassegna Musica in Museo presenta il concerto “Bella figlia dell’amore”, tenuto dalla classe di canto lirico della professoressa Sonia Franzese del Civico Istituto Musicala Lodovico Rocca.

Gli allievi e allieve dell’Istituto musicale presenteranno al pubblico arie tratte dalle più note opere liriche: dal Barbiere di Siviglia di Rossini a Così fan tutte di Mozart, dalla Traviata di Verdi all’Elisir d’Amore di Donizetti. Sarà un pomeriggio all’insegna della grande musica, apprezzabile in un contesto inusuale come quello del Museo.

A seguire, domenica 5 marzo, alle ore 16, torna l’iniziativa “Depositi aperti”, speciale Scienze naturali. La visita, condotta da un esperto del Museo, permetterà di scoprire i reperti naturalistici conservati nelle sale sotterranee, solitamente non visibili. Sarà anche l’occasione per riflettere sull’importanza dei depositi museali in un’ottica di valorizzazione, conservazione e ricerca.