Ceva, indetta la gara per i lavori strutturali di allestimento del Museo del Fungo

Un altro passo per far divenire realtà il Museo del Fungo di Ceva. E' stata indetta la gara per i lavori strutturali di allestimento, nell’ex convento dei Padri Cappuccini. Per le sue caratteristiche, il bando è stato redatto e pubblicato dal responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana di Ceva (alla quale il Comune aderisce), architetto Alessandro Nan.

La determina numero 2 del 22 febbraio 2023 quantifica il totale dei lavori da appaltare in 158.566,74 euro come base di gara, per un importo complessivo dell’opera di 220 mila euro. Trattandosi di una base di 158.566,74 euro (Iva esclusa), è un appalto sotto soglia comunitaria, dunque si può procedere mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando. Significa che vengono “invitate alla procedura in esame cinque ditte individuate dal responsabile del Servizio tecnico del Comune di Ceva tramite piattaforma digitale TRASPARE, sulla base dell’elenco di operatori economici iscritti all’Albo Fornitori della Cuc dell’Unione Montana”. Per “motivi di segretezza, concorrenza, trasparenza e parità di trattamento” viene omessa la pubblicazione delle imprese invitate.

I lavori vengono appaltati come lotto unico, “in quanto la realizzazione dell’opera non può essere suddivisa funzionalmente in ulteriori prestazioni frazionate, non essendo sostenibile da un punto di vista economico-finanziario e tecnico organizzativo”. L’aggiudicazione dell’appalto “verrà effettuata sulla base del criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo a base d’asta”.