Cortemilia: dal Pnrr più di 2 milioni per l'adeguamento delle scuole dell'infanzia e primarie

Una nuova e importante pagina verrà scritta a breve nel capitolo dedicato agli edifici scolastici del Comune di Cortemilia. La Regione Piemonte ha infatti inserito il progetto del paese dell’Alta Langa in quelli che andranno a beneficiare dei fondi PNRR dedicati alla messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole (leggi articolo). Per i lavori di adeguamento normativo della scuola comunale dell'infanzia e primaria nel paese della nocciola arriveranno così 2.159.929 euro.

«Mettiamo in atto un intervento relativo a una richiesta fatta da parecchio tempo - spiega il sindaco Roberto Bodrito - e ci fa piacere che la Regione abbia inserito questo progetto tra quelli meritevoli di finanziamento. Per la scuola dell’infanzia e primaria, dopo gli interventi di efficientamento energetico all’edificio che ha più di cinquant’anni, verrano così eseguiti quelli per la messa in sicurezza in chiave antisismica, così da renderla ancora più solida a livello strutturale, al pari delle scuole medie che sono ospitate in un edificio più recente e normato agli attuali parametri antisismici».



«Nei prossimi mesi – prosegue il primo cittadino – apriremo il bando per la gara d’appalto per poi affidare i lavori che inizieranno nel 2024, anno in cui dovranno essere terminati, presumibilmente per l’inizio dell’anno scolastico 2024/25. Siamo molto soddisfatti per questo nuovo tassello che rende il nostro paese sempre più al passo coi tempi e luogo dove i bambini possono crescere e imparare ad apprezzare la scuola e il territorio».

[Il sindaco di Cortemilia Roberto Bodrito]