Cuneo, una bella serata al Centro Lavoro Protetto: "Grazie, siamo stati benissimo"

Giovedì 16 febbraio i volontari del Circolo 1 per Anziani hanno invitato gli ospiti e le famiglie del Centro Lavoro Protetto presso gli spaziosi e accoglienti locali della loro sede, nell'ex ospedale "Santa Chiara" a Cuneo.



I volontari, con la responsabile e le operatrici del Centro, hanno preparato e offerto a tutti una ghiotta cena. La serata è trascorsa in allegria ed è terminata con danze e divertimento nella sala da ballo.



Un sentito ringraziamento dai numerosi partecipanti va soprattutto al presidente del Circolo, Vittorio Ferrero, e al suo direttivo, con Ercole Trulli e Pietro Iommi, alla responsabile Elisabetta e alle operatrici del Centro Lavoro Protetto per la meravigliosa ospitalità e per la sensibilità dimostrata. "Grazie di cuore, siamo stati benissimo".

Ospiti, genitori, fratelli e sorelle del Centro Lavoro Protetto