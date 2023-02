Fossano, oggi la demolizione del viadotto Cussanio: procede la lunga ricostruzione della tangenziale

Nel percorso che portera alla ricostruzione totale dei cinquantanove viadotti della tangenziale di Fossano - progetto del costo totale vicino ai cento milioni di euro -, a poche ore dall''incardinamento del processo per il crollo (ne abbiamo parlato qui: https://www.targatocn.it/2023/02/22/mobile/leggi-notizia/argomenti/cronaca-1/articolo/viadotto-di-fossano-a-sei-anni-dal-crollo-parte-il-processo-nei-confronti-dei-dodici-rinviati-a-giu.html ), avvenuto nell'aprile 2017, é la volta del cosiddetto "viadotto Cussanio", il quale sovrasta via Torino.

I lavori di abbattimento del manufatto sono previsti da venerdì 24 febbraio a domenica 26 febbraio.

Una specifica ordinanza - la 51/2023 - firmata dal Comandante della Polizia Locale dà indicazioni sulle modifiche al traffico: prescrive il divieto al traffico veicolare e pedonale in via Torino tra i numeri civici 41 e 43, con obbligo di girare a destra in via Circonvallazione all'altezza della rotonda con al stessa via Torino, per chi proviene da Mondovì. Prevede inoltre l'obbligo di girare a sinistra in via Torino all'incrocio con via Strella per chi proviene da Genola.

Infine impone il senso unico di marcia in via Strella dall’intersezione con via Torino a quella con Strada del Santuario.

Da lunedì 27 a mercoledì 1 marzo l'appaltatore di Anas provvederà a installare l'impalcato in metallo in via Villafalletto in luogo del viadotto già demolito. A tal fine, causa la contemporaneità del cantiere che interessa la provinciale 184, il percorso consigliato per chi giunge da fuori Fossano é da Levaldigi in direzione Sant'Antonio Baligio.

Anche sugli altri tratti della tangenziale continua la realizzazione dei lavori: il viadotto "La Reale" é in via di armatura e progressivo getto; il viadotto "Levaldigi" é invece in fase di completamento e rifinitura.

I lavoro sul tratto che scavalca la ferrovia per Torino é invece previsto tra poco più di un mese.