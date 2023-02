I Club monregalesi Lions e Leo insieme per la raccolta degli occhiali usati

Vedere per poter leggere, studiare, lavorare e costruire il proprio futuro. Sia in Italia che in tante altri parti del mondo, molte persone, soprattutto bambini, giovani e anziani, non sono in condizioni di procurarsi gli occhiali necessari per poter vedere. Per questo esiste il "Centro Italiano per la Raccolta e il Riutilizzo degli Occhiali Usati". Raccolta, selezione, lavaggio e catalogazione sono interamente effettuati da volontari.

Il Programma Lions di Raccolta e Riciclaggio di Occhiali da Vista è stato adottato quale attività ufficiale di servizio del Lions Clubs International nell’ottobre 1994, ma i Lions sono impegnati nel riciclaggio degli occhiali da vista usati da oltre 70 anni. Tutti coloro che portano gli occhiali, hanno paia di occhiali che non usano più depositati in cassetti e armadietti nelle loro case ed esitano a buttarli via, perché hanno avuto ed hanno ancora valore per loro.

Gli occhiali usati raccolti dai Lions e da altri volontari vengono riciclati in uno dei diciannove Centri Lions per il riciclaggio di occhiali da vista esistenti nel mondo che nel corso dell’anno scorso hanno radunato circa 6 milioni di paia di occhiali da vista e ne hanno distribuito oltre 2,8 milioni nelle nazioni in via di sviluppo.Gli occhiali vengono puliti, riparati e classificati a seconda della gradazione, quindi vengono distribuiti dai volontari Lions e da altre organizzazioni che si occupano della protezione della vista nei paesi in via di sviluppo. Anche a Mondovì e sul nostro territorio, dice il Presidente del Lions Club Sergio Zavattero, è possibile donare gli occhiali usati portandoli presso gli ottici che hanno aderito all'iniziativa. Gli indirizzi sono disponibili sul sito www.raccoltaocchiali.org.

La scorsa settimana i giovani del Leo Club, coordinati dal nostro Leo Advisor Giacomo Rellecke Nasi, hanno raccolto dai vari ottici molte paia di occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini. Gli occhiali raccolti a Mondovì sono poi stati inviati al centro di raccolta di Chivasso.